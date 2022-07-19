توفيق عبد الحميد يتلقى جلسات علاج طبيعى ليواصل نشاطه الفنى (صور)

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القاهرة - سامية سيد - يتلقى الفنان الكبير توفيق عبد الحميد جلسات علاج طبيعى فى أحد مراكز الطبية فى العجوزة، كما يستعد لمواصلة نشاطه الفني، إذ يشارك فى مسلسل "شلة الأروانة" للمؤلف بشير الديك، كما يستعد لعمل مسرحى جديد خلال الفترة المقبلة مع المخرج ناصر عبد المنعم.

توفيق عبد الحميد يتلقى جلسات علاج الطبيعى

توفيق عبد الحميد يتلقى جلسات علاج الطبيعى

جدير بالذكر أن الفنان الكبير توفيق عبد الحميد قال فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إن قرار رجوعه للتمثيل مرهون بحالته الصحية، حيث عانى من انزلاق غضروفى والتهاب أعصاب، مشيرا أنه ليس أفضل شىء فيما يخص صحته، وأضاف أنه سعيد بردود الأفعال التى تلقاها على مسلسل "يوتيرن" الذى عرض مؤخرا فى موسم رمضان وحقق نجاحا كبيرا.

وشارك الفنان توفيق عبد الحميد مؤخرًا فى مسلسل "يوتيرن" وتدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.