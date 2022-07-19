شكرا لقرائتكم خبر عن بلقيس تحيى حفلا غنائيا بالرياض ضمن فعاليات موسم الجيمرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت الفنانة الإماراتية بلقيس فتحى مصر، بعد إحياء حفل بالقاهرة، متجهة إلى السعودية للاستعداد لحفلها الغنائى المقرر إقامته بعد غد يوم 21 يوليو ضمن حفلات موسم الجيمرز بالرياض.

وتبدأ بلقيس، اليوم، بروفات الحفل الذى سيشاركها فيه الفنان محمد حماقى، وتقدم من خلاله باقة مختلفة من الأغانى من ضمنها ألبومها الأخير حالة جديدة.

يذكر أن بلقيس أحيت فى عيد الأضحى الماضى حفلا بأحد فنادق القاهرة بمحيط وسط البلد، وكانت آخر أعمالها "أهل العشق" التى شاركت فيها الغناء مع كاظم الساهر بجانب إصدارها ثانى أغانيها باللهجة المصرية "ونتدلع" فى بداية موسم الصيف وحققت رواجا على منصات التواصل الاجتماعى وموقع يوتيوب.