شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة يكشف عن أول مجموعة من أفلام الدورة الـ44 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان القاهرة السينمائى الدولى أسماء الدفعة الأولى من الأفلام المقرر عرضها ضمن فعاليات دورته الـ44، المقرر إقامتها فى الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.

وبلغ عدد الأفلام المعلن عنها حتى الآن 10 أفلام مُدرجة ضمن عدة أقسام: 5 بالقسم الرسمى خارج المسابقة، فيلم بالعروض الخاصة، فيلم بالمسابقة الدولية، فيلم بعروض منتصف الليل، فيلمين بالبانوراما الدولية. جميعها تعرض لأول مرة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجاءت هذه الأفلام كالآتي:

1- "Alcarràs – ألكاراس"

الفيلم يعرض ضمن القسم الرسمى خارج المسابقة، وهو من إخراج كارلا سايمون، وإنتاج إسبانيا وإيطاليا، وكان قد حصل فى وقت سابق هذا العام على جائزة الدب الذهبى من مهرجان برلين.

تتناول أحداث الفيلم قصة عائلة تعيش فى قرية صغيرة فى كاتالونيا وتعمل فى زراعة الخوخ، إلا أن مصدر رزقهم الوحيد يُهدد بشكل مفاجئ بعد أن يتوفى صاحب الملكية التى يعملون بها، ويقرر وريثه أن يبيع الأرض.

2- "EAMI – إيامى"

يعرض الفيلم ضمن قسم العروض الخاصة، وهو من إخراج باز إنسينا، وإنتاج باراجواى والولايات المتحدة وألمانيا وهولندا والأرجنتين وفرنسا والمكسيك، وهو حاصل على جائزة النمر الذهبى من مهرجان روتردام.

تدور أحداث الفيلم حول إيامى التى يتعرض موطنها للغزو من قِبل بعض المستوطنين. فى ما يشبه الخيالات، تسير إيامى فى غابات موطنها، قبل أن تغادره للأبد.

3- "Tori & Lokita - تورى ولوكيتا"

يعرض الفيلم ضمن القسم الرسمى خارج المسابقة، وهو من إخراج جين بيير داردان ولوك داردان، وإنتاج فرنسا وبلجيكا، وهو حاصل على جائزة الدورة الـ 75 لمهرجان كان السينمائي، للأخوين "داردان" اللذان حصلا على السعفة الذهبية مرتين.

تدور أحداث الفيلم فى بلجيكا، حيث يقرر شاب وفتاة مراهقة أن يسافران بمفردهما من أفريقيا إلا أنهما يواجهان ظروفًا قاسية.

4- "Utama – المبدأ"

يعرض الفيلم ضمن القسم الرسمى خارج المسابقة، وهو من إخراج أليخاندرو لوايزا جريسي، وإنتاج بوليفيا وأوروجواى وفرنسا، والفيلم حاصل على الجائزة الكبرى فى المسابقة الدولية للأفلام الروائية فى مهرجان صندانس، وجائزة الجمهور من مهرجان ترانسلفانيا.

تدور أحداث الفيلم فى المرتفعات البوليفية، حيث يعيش زوجان مسنان حياة روتينية منذ سنوات عديدة، لكنهما يتعرضان لمشكلة كبيرة وغير مألوفة نتيجة حدوث جفاف، مما يضعهما فى مواجهة قاسية مع الطبيعة.

5- "RMN – لمحة"

يعرض الفيلم ضمن القسم الرسمى خارج المسابقة، وهو من إخراج كرستيان مونجيو، وإنتاج رومانيا وفرنسا وبلجيكا والسويد، ويعد أحدث أفلام المخرج الرومانى الحاصل على السعفة الذهبية، وسبق وأن عرض فيلمه السابق "Graduation – تخرج" فى الدورة الـ 38 لمهرجان القاهرة السينمائى الدولي.

تدور أحداث الفيلم فى قرية تضم أعراقًا مختلفة فى ترانسيلفانيا برومانيا، حيث نتابع رجلاً عاد من ألمانيا وعشيقته السابقة التى تعمل فى القرية.

6- "Butterfly Vision – منظور الفراشة"

الفيلم يعرض ضمن المسابقة الدولية، وهو من إخراج ماكسيم ناكونتشيني، وإنتاج كرواتيا والتشيك والسويد وأوكرانيا، وكان قد شارك فى مسابقة "نظرة ما" فى الدورة الـ 75 لمهرجان كان السينمائي.

تدور أحداث الفيلم حول الجندية لى لى التى تبلغ من العمر 29 عاما، والتى تكتشف عند عودتها للمنزل بعد احتجازها لمدة شهرين فى خط المواجهة، أنها حامل نتيجة اغتصابها من الحارس.

7- "Robe of Gems – حبل من الجواهر"

الفيلم يعرض ضمن القسم الرسمى خارج المسابقة، وهو من إخراج ناتاليا لوبيز، وإنتاج الأرجنتين والمكسيك، وحصل على جائزة الدب الفضى "جائزة لجنة التحكيم" من مهرجان برلين، ويشار إلى أن فيلم من إنتاج خواكين دل باسو، الحاصل على جائزة الهرم الذهبى من مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته السابقة.

يتابع الفيلم إيزابيل التى انتهت للتو من نصف إجراءات طلاقها، وقررت الانتقال للإقامة فى قصر قديم كانت تملكه عائلتها، إلا أن الأحداث سرعان ما تتعقد عقب اختفاء مارتا شقيقة زميلة إيزابيل فى العمل، مما يدفع قائد الشرطة روبرتا للتحقيق فى القضية.

8- "Final Cut – النسخة النهائية"

يعرض الفيلم ضمن قسم عروض منتصف الليل، وهو إخراج ميشيل هازانوفيسيوس، وإنتاج فرنسا والمملكة المتحدة واليابان، ويشار إلى أنه كان فيلم افتتاح الدورة الأحدث لمهرجان كان السينمائي، هذا بخلاف كونه للمخرج الحاصل على جائزة الأوسكار عن فيلم " The Artist – الفنان".

تدور الأحداث حول فريق عمل لأحد أفلام الزومبى قليلة التكلفة، لكن إجراءات التصوير تسير بشكل غير متوقع.

9- "Nostalgia – حنين"

يعرض الفيلم ضمن قسم البانوراما الدولية، وهو من إخراج ماريو مارتوني، وإنتاج إيطاليا وفرنسا.

تدور أحداث الفيلم حول فيليس الذى يعود إلى مسقط رأسه نابولى بعد غياب 40 عاما، ويعيد اكتشاف الأماكن ورموز المدينة التى تذكره بماضيه.

شارك الفيلم فى مسابقة مهرجان كان هذا العام، وقد عُرض فيلم مارتونى السابق "The King of Laughter – ملك الضحك" ضمن فعاليات الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة.

10- "A Far Shore – شاطئ بعيد"

الفيلم يعرض ضمن قسم البانوراما الدولية، وهو من إخراج ماساكى كودو، وإنتاج اليابان، وسبق وأن عرض بمهرجان كارلوفى فارى السينمائي.

تتناول أحداث الفيلم قصة أم قاصر تضطر لترك مدرستها الثانوية وتعيش مع طفلها فى مدينة أوكيناوا اليابانية، إلا أنها تواجه ظروفا قاسية.