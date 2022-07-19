شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم محمد صبحى فى الدورة الـ 15 بالمهرجان القومى للمسرح المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري عن تكريم النجم الكبير محمد صبحي خلال الدورة الـ 15 التي ستنطلق يوم الأحد المقبل 24 يوليو على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برعاية وحضور زيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم .

وخلال المؤتمر الصحفى المقام الآن، والذى حضره رئيس المهرجان يوسف إسماعيل ومديره إسماعيل مختار تم الإعلان عن أسماء المكرمين وهم : الفنان القدير صبرى عبد المنعم، والفنانة القديرة عايدة فهمي، والمخرج الكبيرعصام السيد، والمخرج الكبير ناصرعبد المنعم، والمخرج الكبير أحمد إسماعيل، والمخرج الكبيرمراد منير، ومهندس الديكور الكبير فادى فوكيه، واسم الفنانة الكبيرة الراحلة أمينة رزق ، واسم الفنان الراحل الكبيرعبد الرحيم الزرقاني.

الدورة الخامسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري مهداة الي الفنان الكبير عزيزعيد، وتقام تحت عنوان "المخرج المسرحي المصري"، ويهدف المهرجان إلى عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات المسرح في مصر، من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري الذي يعبرعن شخصية مصر وينشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق، وتحفيز الفرقة المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.