شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر أنيستون تعود لبراد بيت وتساعده فى إجراءات الطلاق من جولى.. اعرف الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل أعاد النجمان جينيفر أنيستون وبراد بيت إحياء علاقتهما الرومانسية الشهيرة؟ تقول الشائعات إن الثنائى تمكنا من لم شملهما من جديد خلال الفترة الأخيرة، وأن جنى تساعد براد فى إجراءات طلاقه من النجمة أنجلينا جولى.

وذكرت صحيفة In Touch أن جينيفر أنيستون وبراد بيت اجتمعا سراً خلال رحلتيهما إلى باريس بفرنسا، وأكد أحد المصادر المقربة من الثنائى "لقد قضوا وقتًا رائعًا، وهناك دائمًا فرصة بينهما لأنهما سوف يجتمعان بشكل دائم.. لكن فى الوقت الحالى قررا إبقاء الأمور بسيطة والاستمتاع فقط، إنهما ليسا فى عجلة من أمرهما لتقديم أي شيء حصري في هذه الفترة"، وأضاف المصدر أن أنيستون كانت فى طريقها لدخول قصة حب جديدة بينما تقطعت بها السبل في مدينة الحب باريس وعادت لبراد بيت وحسب المصدر سيقضيان 6 أشهر فى باريس.

لكن حسبما نشر موقع suggest أن كل ما نشر مجرد شائعات، مشيرا إلى أن براد وجينيفر عادا للولايات المتحدة قبل 6 أشهر، والربط بين وجودها هناك غير صحيح، هذا غير أن جينيفر نفت من قبل دخولها في علاقة ما بيت بشكل غير مباشر، إضافة إلى أن الثنائى لم يصرحا بأى شىء خاصة ان تلك الشائعة تردد كثيرة بعد انفصال بيت عن أنجلينا جولى.