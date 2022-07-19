شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر يروج لحفله بالساحل بعد غياب 10 سنوات عن مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف القيصر كاظم الساهر عن موعد حفله الغنائى فى الساحل الشمالى، وكتب عبر حسابه على تويتر قائلا: "4 أغسطس فى الساحل"، ويعد ذلك الحفل بعد غياب أكثر من عشر سنوات، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.

وقد كتب كاظم، من قبل عبر حسابه على إنستجرام: "لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات كاظم الساهر يأتى إلى مصر فى الساحل الشمالى فى شهر أغسطس".

وظهر القيصر خلال حفله الغنائى الأخير فى مدينة هيوستن الأمريكية، وهو يغنى مع حفيدتيه سناء وآية من ابنه الأكبر وسام، حيث قام كاظم الساهر بالجلوس على كرسي، وضم حفيدتيه إليه وردد معهما كلمات أغنيته الشهيرة عيد العشاق، وسط تفاعل كبير من جمهوره، حيث تغنى الحفيدة برفقة جدها للمرة الأولى.

أطلقت النجمة الإماراتية بلقيس أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "أهل العشق" والتي تجمعها بقيصر الغناء كاظم الساهر، والأغنية من أشعار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ومن ألحان فايز السعيد، ويأتى طرح الأغنية بعد انتظار خمس سنوات منذ تنفيذها بين بلقيس وكاظم.