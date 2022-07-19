شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلى يطرح برومو "دوم دوم" ويعلن عن تحدٍ جديد ومفاجأة للفائز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم محمود العسيلى برومو أغنيته الجديدة "دوم دوم" تأليف تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد يحيى، على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، وأعلن عن تحدٍ جديد لجمهوره بخصوص الأغنية وكتب هاشتاج "دوم_دوم_مع_عسيلى"، ونشر فيديو التحدى مع عائلته ليقوم الجمهور بفيديو مثله، ولتحميسهم أيضًا بالمفاجأة.

وتقوم فكرة فيديو التحدي على وجود الشخص في مكان ما، عند بدء الأغنية بجملة "لفت دماغي لفت بقيت ماشي يا حبيبي بتلفت" وعند جملة "همومي خفت وايدي جت في إيديك فاتدفت" انتقال الشخص إلى أمام البحر بصحبة حبيبته، ومن المقرر أن يعلن العسيلي، خلال الأيام القليلة المقبلة عن تفاصيل المفاجأة للفائز بڤيديو التحدي.

جدير بالذكر أن آخر أغنية للعسيلة، هى "مسيكب" من كلمات الشاعر فلبينو، ألحان محمود العسيلى، توزيع رامى سمير، والتي تقول كلماتها :"فالقلب خبطه بتسيب علامهة.. محتاج مساعده انسي الدراما.. وليل نهار عايش بموت.. فالقلب نار وانتي البارود.. خلاص مش قادر علي حلم جديد.. بستني النوم وفحلمك اعيد.. أصل الممنوع عارف مرغوب.. مفيش هروب من المكتوب".

وأحيا العسيلى آخر حفلاته في الأردن الشهر الماضى، وأشعل الأجواء فيها بأشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور ونشر العسيلى صور الحفل من خلال حسابه بموقع إنستجرام وعلق عليها بـ"شكرًا جمهور الأردن العظيم على حسن الاستقبال والدفء و المحبة الكبيرة اللي أنا متعود عليها منكم.. أشوفكم قريب تاني إن شاء الله".