أنباء عن خلاف بين ياسمين صبري وغادة عبد الرازق

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 يوليو 2022 05:55 مساءً - تداولت عدد من المواقع الإخبارية والصفحات المهتمة بأخبار الفن والفنانين خلال الساعات الماضية تقاريرا تفيد بوجود خلاف بين كلا من الفنانتين : ياسمين صبري وغادة عبد الرازق .

ويرجع هذا الخلاف إلى ترشيح ياسمين صبري وغادة عبد الرازق لبطولة مسلسل يحمل إسم ” دنيا ” والذي كان من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم 2023 إلا أن تصويره توقف فجأة ولم يكتمل .

حيث أشارت التقارير إلى أنه بعد استعداد ياسمين صبري لتقديم مسلسل دنيا والذي تتعاون فيه مع المخرج أحمد صالح والسيناريست أمجد سري، فوجئت بترشيح غادة عبد الرازق للبطولة أمامها من جانب الشركة المنتجة .

وهو الأمر الذي لم توافق عليه ياسمين صبري ورفضت مشاركة غادة عبد الرازق بالمسلسل واستبعادها على الرغم من موافقة الأخيرة على الفكرة مما أدى إلى توقف التحضيرات للعمل بشكل مفاجئ برغبة من الجهة المنتجة له .

وأضافت الأخبار أن ياسمين صبري كشفت للمنتجة ” مها سليم ” عن رغبتها في التفرّد ببطولة المسلسل ورؤيتها أن ذلك هو الأنسب لها بعد غيابها عن المنافسة في الماراثون الرمضاني الماضي، لكنها فوجئت بتوقف المسلسل بشكل نهائي .

وعلى الجانب الآخر لم تعلق الفنانة غادة عبد الرازق على تلك الأخبار التي يتم تداولها حول هذا الأمر ليبقى مصير مسلسل دنيا مجهولاً لحين تقرر الشركة المنتجة أيا من النجمتين ستشارك في بطولة العمل .