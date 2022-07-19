شكرا لقرائتكم خبر عن روبرت داونى جونيور صاحب صاحبه.. اعرف عمل إيه مع أرمى هامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعد الممثل العالمى روبرت داوني جونيور الممثل الشاب أرمي هامر، من خلال دفع بعض من تكاليف إعادة التأهيل الى قضاها الثانى بفلوريدا في Guest House، لمدة شهر، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

ويقيم هامرحاليا بـ منزل في لوس أنجلوس مع عائلته، ويشاع أن المنزل مملوك لـ داوني جونيور.



روبرت داوني جونيور وأرمى هامر

يأتي ذلك بعد أن زعمت الصحافة في الأسبوع الماضي أن هامر كان يعمل بائعًا بالوقت في منتجع فندقي في جزر كايمان من أجل إعالة أسرته، ولكن نفى الفندق والعاملين به هذا الخبر.

وقال أندرو بريتلر ، محامي هامر ، في تصريح لـ Entertainment Weekly بشأن هذه الشائعات: "لا يمكنني تأكيدها أو نفيها لأن هامر لا يريد الرد عليها".



ارمى هامر

في يناير 2021، ظهرت معلومات ضد هامر لأول مرة، مما دفعه للانسحاب من فيلم Shotgun Wedding مع جينيفر لوبيز، وبعد شهر من انسحابه، ألغى وكيله وشركته التعامل مع الممثل الشاب.

ومن ثم أفيد أن هامر دخل إلى مركز علاج إعادة التأهيل في يونيو من عام 2021 لطلب المساعدة في مشاكله مع المخدرات والكحول والجنس.