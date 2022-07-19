شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الأمل السينمائى يقيم دورته الثانية فى إيطاليا برئاسة فادى اللوند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المخرج اللبنانى فادى اللوند رئيس مهرجان The hope "الأمل" السينمائي الدولي عن موعد حفل الافتتاح الرسمي للمهرجان في دورته الثانية لعام 2022 بتاريخ 27 سبتمبر المقبل في العاصمة الإيطالية روما.

وقال اللوند في بيان صحفى، إن المهرجان يهدف منذ دورته الأولى التي أقيمت العام الماضى، وتم من خلالها تكريم النجمتين إلهام شاهين وكارول سماحة، إلى معالجة القضايا الإنسانية المتعلقة بالأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة أو الذين يعيشون في ظروف اجتماعية غير عادية من خلال فن السينما والإبداع.

وأضاف اللوند:"فخورين بأن يكون مهرجان الأمل السينمائى الدولى هو الأول الذي يقدم هذه الفكرة المتميزة متجاوزًا كل الحدود برا وبحرا وجوا، وهذا العام نخرج خارج الصندوق لنقدم فكرة جديدة وغير مسبوقة على مستوى أوروبا والعالم، وذلك من خلال دعوة صناع الأفلام وأعضاء لجان التحكيم والفنانين المكرمين والإعلاميين لحضور حفل الافتتاح الرسمي للمهرجان في دورته الثانية لعام 2022 بتاريخ 27 سبتمبر المقبل في تمام الساعة 8 مساء وذلك في قاعة سينما فيدريكو فيلليني التي تحمل اسم المخرج الإيطالي الراحل الكبير " فيدريكو فيلليني " والتي تقع ضمن أستديوهات "شينيشيتا " الشهيرة في العاصمة الإيطالية روما ، والتي تعتبر من اكبر أستديوهات أوروبا السينمائية والتي صورت فيها عدة أفلام عالمية ، كما تعتبر متحف سينمائي مهم يقصده جميع صناع السينما العالميين للتمتع بمحتوياته الفنية السينمائية والتاريخية الكبيرة.

وأكد اللوند أن إدارة مهرجان الأمل السينمائي الدولي قررت تقديم جائزة تقديرية سنوية للصحفيين والإعلاميين من ذوى الهمم وغيرهم من المبدعين حول العالم في فكرة جديدة ومبتكرة تقديرا لمجهوداتهم الكبيرة في تحدى الإعاقة والوصول إلى قمة النجاح رغم كل الظروف الصعبة التى يمرون بها، على أن تحمل هذه الجائزة اسم الصحفية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقلة.