شكرا لقرائتكم خبر عن صناع مسلسل "جزيرة غمام" فى ندوة خاصة بمكتبة الإسكندرية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب فى دورته الـ17 لقاءً خاصًا اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة السابعة مساءً ولمدة ساعتين مع صناع مسلسل "جزيرة غمام " الذى لاقى نجاحاً كبيراً وقت عرضه في رمضان الماضى، من إخراج حسين المنباوى .

ومن المقرر أن يدير اللقاء الصحفى منير عتيبة، وسيتواجد كلا من المؤلف عبد الرحيم كمال مؤلف جزيرة غمام، للحديث عن أسرار كتابة المسلسل وكم استغرق في تحضيره وكواليس أخرى، كما سيكون حاضراً الفنان أحمد أمين والذى جسد شخصية "عرفات" ، والفنان عبد العزيز مخيون والذى جسد شخصية كمؤثرة في أحداث المسلسل، ومن المقرر يقام اللقاء بمكتبة الاسكندرية بالمسرح الصغير لمركز المؤتمرات.

مسلسل "جزيرة غمام" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، وفاء عامر، محمد جمعة، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، عايدة فهمى، اسلام حافظ، أحمد عبد الحميد، أحمد النجار، أحمد ماجد، وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون.

وتعود أحداث المسلسل إلى الوراء لأكثر من 100 عام، في إحدى القرى الموجودة على البحر الأحمر، وفى تلك الجزيرة تنكشف وكيف آثر الوافدين على الهدوء الذي يسكن تلك المدينة، بالإضافة إلى الطمع والنفوس البشرية غير السوية وتحديداً بين الأخوة، والتي تحول هذا الأمان الذى يعم القرية إلى فوضى عارمة.