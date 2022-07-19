شكرا لقرائتكم خبر عن لالالا.. مش هسيبك أنا بعد سنة هتلاقينى هنا.. سامو زين يطرح أحدث كليباته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم سامو زين كليب أغنية "لا لا لا"، من إخراج إسماعيل الأبرص شقيق سامو، والأغنية من كلمات أحمد جوكر وألحان معتز أمين، وتوزيع أسامة عبد الهادى، وتقول كلماتها:

لالالا.. مش هسيبك أنا بعد سنة هتلاقينى هنا

كده كده .. بيكي تبقى رضي متعودة تخطفيني كده

أى ده اللي حصل راحت المعانى

غايب كل الغزل راح فين كلامى

شلل صاب الكلام وتر لسانى

أول ما لمحتها إيه اللى جرالى

لالالا.. مش هسيبك انا بعد سنه هتلاقيني هنا

كده كده .. بيكي تبقى رضي متعودة تخطفيني كده

عيني رفت خلاص داخل في ورطه

دايخ جوه العيون انا مالنهارده

اسف اطفك انا اصل انتي ورده

غيرك رافض كتير مش ممكن ارضى

لالالا.. مش هسيبك انا بعد سنه هتلاقيني هنا

كده كده .. بيكي تبقى رضي متعوده تخطفيني كده

وكان طرح النجم سامو زين أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والتي تحمل اسم "كينج الحب" من ألحانه وكلمات رنا طارق وتوزيع أسامة عبد الهادى، وقدمها بشكل مختلف عن أغانيه السابقة وذلك بعدما طرح أغنية "برىء بامتياز" من كلمات حسام طنطاوى وألحان معتز أمين وتوزيع ومكس وماستر جيزو .