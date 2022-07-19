بصورة قديمة لها .. رغدة توجه رسالة مؤثرة لنفسها : ” كوني ثابتة في أوجّ النوائب “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 يوليو 2022 03:58 مساءً - وجهت الفنانة السورية ” رغدة ” رسالة إلى نفسها بمناسبة عيد ميلادها في تعليقها على صورة قديمة لها نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

فكتبت رغدة في رسالتها قائلة : ” عزيزتي أنا : كوني ممتنة لنفسك اليوم شاكرة لها بعد الله أنها كانت ثابتة في أوج النوائب، قوية لم تحني رأسها إلا لله وتحت المطر، ضعيفة أمام الله وحده وزوايا غرفتها التي تحمل ذرات الملح الصخري، وأمام كائنات خلقها الله لا حول ولا قوة لها ” .

وتابعت : ” أحبيها كحب الأرض العطشى للماء، والنبات للضوء، والأجنحة للفضاء .. واشتهي لها ما يشتهيه الوطن لأبنائه، والأم لوليدها، والفقير الصادق لوجبة مشبعة من الصبر .. اغفري لها وسامحيها على نزقها وغضبها أحيانا فهما رد فعل على أفعال من حولها ليس إلا ” .

وأضافت رغدة : ” هدهديها ليلا بعد صخب نهار عصيب .. ودندني لها بصوت عذب خافت حنون كضوء الغروب بعد ضجيج يوم هز أوصال روحها .. عانقيها حتى الثمالة كعناق المحبين بعد غياب ” .

واختتمت الفنانة السورية : ” إياك ولومها فيما تبقى من رحلة الحياة فقد كانت الحقائب ممتلئة فوق أكتافها والقطار مزدحم بزفير الأفواه، وشهيقها مخنوق ورئتيها حبتان من صدف مكسور .. وكل سنة وأنت بخير ” .