بعد تأجيل عرضه في عيد الأضحى .. دنيا سمير غانم تعلن موعد طرح فيلمها الجديد ” تسليم اهالي “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 يوليو 2022 03:58 مساءً - أعلنت الفنانة ” دنيا سمير غانم ” عن موعد طرح فيلمها الجديد (تسليم أهالي) في دور العرض السينمائي والذي سيكون في الثالث من شهر أغسطس القادم بعد تأجيل عرضه في موسم عيد الأضحى الفائت .

ونشرت دنيا سمير غانم صورة للأفيش الخاص بالفيلم عبر حسابها على إنستجرام والتي ظهرت به إلى جانب الفنان ” هشام ماجد ” الذي يشاركها بطولة العمل .

وكتبت دنيا سمير غانم في تعليقها على الصورة : ” فيلم تسليم أهالي ٣ أغسطس إن شاء الله في جميع سينمات مصر والوطن العربي ” .

يذكر أن فيلم تسليم أهالي من بطولة : دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد ومحمد ممدوح وغيرهم ومن تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي .. وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا .