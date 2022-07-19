كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 يوليو 2022 03:58 مساءً - أعلنت الفنانة ” دنيا سمير غانم ” عن موعد طرح فيلمها الجديد (تسليم أهالي) في دور العرض السينمائي والذي سيكون في الثالث من شهر أغسطس القادم بعد تأجيل عرضه في موسم عيد الأضحى الفائت .
ونشرت دنيا سمير غانم صورة للأفيش الخاص بالفيلم عبر حسابها على إنستجرام والتي ظهرت به إلى جانب الفنان ” هشام ماجد ” الذي يشاركها بطولة العمل .
وكتبت دنيا سمير غانم في تعليقها على الصورة : ” فيلم تسليم أهالي ٣ أغسطس إن شاء الله في جميع سينمات مصر والوطن العربي ” .
يذكر أن فيلم تسليم أهالي من بطولة : دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد ومحمد ممدوح وغيرهم ومن تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي .. وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تأجيل عرضه في عيد الأضحى .. دنيا سمير غانم تعلن موعد طرح فيلمها الجديد ” تسليم اهالي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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