شكرا لقرائتكم خبر عن ميرهان حسين تعلن تلقى طلبات الزواج منها بشروط بعد جنيفر لوبيز وبن أفليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت الفنانة ميرهان حسين الجدل على السوشيال ميديا بعد تعليقها على زواج النجمان العالميان جنيفر لوبير وبن أفليك بعد 20 سنة من خطبتهما الأولى، حيث نشرت ميرهان على حسابها بموقع انستجرام فيديو يضم صور لجنيفر لوبيز وبن أفليك وعلقت: "فتحتوا نفسى يا ولاد الايه.. يالا يا جماعة اللى جاهز يتفضل، باب الطلبات مفتوح للجادين فقط.. الكدابين والبخلاء والعطيطة وولاد التيت يمتنعون".

ميرهان حسين كتبت أيضاً في تعليقها على الفيديو بطريقة كوميدية: "مبروك حبيبتي چوچا وحبيب قلبي بنبونة ربنا يسعدكو خلوا بالكو من بعض يا حبايب الحساد كتير خمسة عليكوا، وبعدها انهالت الرسائل عليها من المتابعين ويطلبون الزواج منها.



ميرهان حسين على انستجرام

وشاركت ميرهان حسين مؤخراً في مسرحية "الليلة الكبيرة" التي تم عرضها في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، والعرض بطولة نيكول سابا، محمود عبد المغني، محمد عبد الرحمن، محمود الليثي، بدرية طلبة، أمير صلاح الدين، طه الدسوقي، وتأليف وليد يوسف، موسيقي وألحان كريم عرفه، أشعار خالد تاج الدين، إخراج بتول عرفة.

وسبق وشاركت ميرهان أيضاً في عرض مسرحية "يا العب يا اغلس" في السعودية أيضاً، وبطولة روجينا، مصطفى خاطر، أحمد رزق، محمد ثروت، حمدي المرغني، ميريهان حسين، ويزو، وإخراج أشرف زكي، وتدور أحداثها ف إطار كوميديا اجتماعية غنائية واستعراضية عن قضية ميراث، حيث يترك الشربتلي باشا وصية لابنه الوحيد وأولاد أخيه، لكن الطمع يحرض أولاد الأخ على التخلص من ابن عمهم ليتمكنوا من الميراث كله، ولكن تفشل كل المحاولات ليكتشفوا أن الميراث الحقيقي هو في حبهم لبعضهم ولم شملهم.

وكان آخر أعمال ميرهان حسين مسلسل "أنا وهى" من 15 حلقة وتم عرضه قبل شهر رمضان الماضى، وهو تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقى، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم عبير صبرى، محمد أنور، كريم عفيفى وآخرين.



ميرهان حسين



ميرهان حسين



ميرهان حسين