شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد يهنئ دنيا سمير غانم على "تسليم أهالى": إن شاء الله يكسر الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الفنان حسن الرداد، الفنانة دنيا سمير غانم على فيلمها الجديد "تسليم أهالى"، والمقرر طرحه فى السينمات يوم 3 أغسطس المقبل، وكتب الرداد، عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، قائلا:"إخواتى حبايبى ألف مبروك، وإن شاء الله الفيلم يكسر الدنيا" ثم ردت دنيا على تهنئته قائلة:"الله يبارك فيك يا سنسنتى حبيبى".

فيلم "تسليم أهالي" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح ودلال عبد العزيز ولوسى، والعمل من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما، ويتناول العمل قصة زوجين، يحلم الزوج الذي يعمل بمهنة الطبيب البشري في الهجرة لكندا، ولكن سرعان ما تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان.

وغابت دنيا سميرغانم عن السينما على مدار الست سنوات الماضية، حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "لف ودوران" الذي قدمته عام 2016 مع النجم أحمد حلمي، وشاركهما في البطولة كل من الفنانة صابرين، والفنان بيومي فؤاد وميمي جمال وجميلة عوض وياسر الطوبجى وأنعام سالوسة وشيرين الجمل وحمادة شوشة وتأليف منة فوزي وإخراج خالد مرعى

تسليم أهالى