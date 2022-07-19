شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل إمام: نعم تأثرت بأبويا وسبب لى مشاكل كثيرة فى بداية مشوارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يخفى النجم محمد عادل امام تأثره بوالده النجم الكبير عادل إمام، حيث أكد أن هذا الأمر كان يمثل له مشكلة كبيرة فى بداية مشواره، لكنه ركز فى تقديم شكل خاص به، وفيما يقدمه حتى يستطيع إسعاد الجمهور.

وأضاف إمام أن صبغة الشعر أكثر صعوبة واجهها أثناء تصوير الفيلم، وخاصة إن تصوير الفيلم استغرق فترة طويلة، وأكد على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقد بإمارة دبى للإحتفال بعرض الفيلم هناك، أنه كان حريص على تقديم الأكشن فى فيلم "عمهم"، بطريقة كوميدية، كما أنه يحاول أن يغير في طريقة الأكشن من عمل لآخر.



محمد امام المؤتمر الصحفى بدبر محمد امام المؤتمر الصحفى بدبر

وطغى حضور محمد عادل إمام، بخفة دمه والأسلوب الكوميدي الذي تشربه من والده النجم الكبير، على أجواء المؤتمر الصحفي وعن مشروعه الفني كنجم تربى في استوديوهات التصوير كما وصف نفسه، وقال: «أعمل حالياً على تكريس سينما الأكشن، هذا النوع السينمائي الذي نفتقده في السينما المصرية»، موضحاً أن هذا المزيج السينمائي غير موجود.

محمد امام

كما أعرب النجم محمد عادل إمام عن سعادته بنجاح الفيلم والايرادات الكبيرة التي حققها فى أيامه الأولى، وخاصة إن الفيلم تم طرحه بالتزامن مع طرح أفلام أخرى يقودها نجوم كبار مثل النجوم أحمد عز وكريم عبد العزيز وتامر حسنى.

وأشار إلى أنه لا يخشى من المنافسة السينمائية والأفلام التي تطرح في نفس توقيت عرض فيلمه، وأكد أن جميع النجوم الكبار الذين قاموا بطرح أفلامهم في نفس التوقيت، أصدقائه وأشقائه الكبار وتربطه بهم جميعا علاقة صداقة طيبة، وأنه يحب أفلام كل النجوم ويشاهدها، وأن أول من هنأئه بفيلمه هو النجم أحمد عز.

وأثنى محمد إمام على المخرج حسين المنباوى فى ثانى تعاون معه بعد فيلم "ليلة هنا وسرور"، ومؤكدا أنه يراه من أهم المخرجين الحاليين فى الوطن العربى، وشارك فى المؤتمر الصحفى المنتج أحمد السبكى والفنان محمد سلام.