شكرا لقرائتكم خبر عن "للى".. أكرم حسنى يروج لأغنتيه الجديدة مع الكينج محمد منير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم أكرم حسنى، جمهوره بوستر الأغنية الجديدة "للى" للكينج محمد منير، والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسنى، وكتب أكرم على صورة البوستر التى نشرها عبر حسابه على إنستجرام، قائلا:" انتظروا" وتلقى التهنئة من الفنان محمد الكيلانى قائلا:"الله" و كتب المؤلف أحمد حسن راؤول:" اهو ده بقى أحسن بوستر".

وأحيا الكينج محمد منير، حفل غنائى، الجمعة الماضية بالإسكندرية وقد دخل الكينج فى نوبة بكاء أثناء غنائه أغنية "أنا بعشق البحر".

وربط جمهور الحفل بين بكاء منير، ومطالبته الحضور فى بداية حفله بالدعاء لصديقه وأحد أعضاء فرقته دومان بونكا والذى وافته المنية وكان من أقرب الأصدقاء لمحمد منير .

وانتهى الكينج محمد منير منذ فترة من تسجيل أحدث أغانيه التي يشاركه فيها الغناء الفنان أكرم حسنى وتقول كلماتها: "سألته هل داق الولع كان الجواب صده، ساق الدلال ساق الدلع مفاتيح هواه صدوا، ومشيت أوشوش في الودع، ولا جاني يوم رده، اللي فتح باب الوجع، واجب عليه رده".