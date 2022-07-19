شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى تشوق متابعيها لموعد طرح أغنيتها الجديدة "حفلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوقت النجمة نوال الزغبى، جمهورها لأغنيتها الجديدة" حفلة"، وغردت عبر حسابها على تويتر، قائلة:" خلينا كلنا مبسوطين أغنية الحفلة هتنزل يوم الاربعاء انتظروا".

وأغنية حفلة من كلمات هانى صارو وألحان أحمد زعيم وإخراج فادى حداد، وصورت نوال الأغينة في لبنان واستغرق التصوير يومين، الأول داخل الأستديو والثانى على البحر وسط أجواء حماسية لاسيما وأن الأغنية تحمل الايقاعي الموسيقى السريع.

وحلت نوال الزغبى مؤخراً ضيفة على برنامج "كلام الناس" مع ياسمين عز وكشفت عن جمال صوت والدتها وعمتها وكذلك سبب اختيار أغنية لوردة لتغنيها في بداية مشوارها في استديو الفن، موضحة: "عمتى صوتها جميل وهو أشبه بصوت أسمهان، أما والدتى فصوتها أشبه كثيرا بصوتى، فأوقات الناس تعتقد عندما يتصلون بتليفون المنزل وأرد بأنى الوالدة لتشابه الصوت بيننا بدرجة كبيرة.