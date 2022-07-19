سعد الصغير يصالح برلنتي عامر ب 15 بوكيه ورد

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 يوليو 2022 02:48 مساءً - استعرضت الممثلة والمطربة ” برلنتي عامر ” في مقطع فيديو عبر حسابها على فيس بوك الهدية التي قدمها لها زوجها الفنان ” سعد الصغير ” بعد خصام وقع بينهما .

فظهر في مقطع الفيديو قيام سعد الصغير بإحضار 15 بوكيه ورد لزوجته الثانية برلنتي عامر ووضعهم أمام مدخل شقتها والسلالم المقابلة لها .

وكتبت برلنتي عامر في تعليقها على الفيديو معربة عن سعادتها بهذه الهدية : ” أنا كدة هزعل منك كل يوم يا سعد ” .

يذكر أن برلنتي عامر كانت قد أعلنت في بداية شهر يوليو الجاري عودتها لسعد الصغير بعد انفصال استمر بينهما لمدة 5 أشهر وإعلانها طلاقهما .