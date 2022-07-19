كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 يوليو 2022 02:48 مساءً - استعرضت الممثلة والمطربة ” برلنتي عامر ” في مقطع فيديو عبر حسابها على فيس بوك الهدية التي قدمها لها زوجها الفنان ” سعد الصغير ” بعد خصام وقع بينهما .
فظهر في مقطع الفيديو قيام سعد الصغير بإحضار 15 بوكيه ورد لزوجته الثانية برلنتي عامر ووضعهم أمام مدخل شقتها والسلالم المقابلة لها .
وكتبت برلنتي عامر في تعليقها على الفيديو معربة عن سعادتها بهذه الهدية : ” أنا كدة هزعل منك كل يوم يا سعد ” .
يذكر أن برلنتي عامر كانت قد أعلنت في بداية شهر يوليو الجاري عودتها لسعد الصغير بعد انفصال استمر بينهما لمدة 5 أشهر وإعلانها طلاقهما .
كانت هذه تفاصيل خبر سعد الصغير يصالح برلنتي عامر ب 15 بوكيه ورد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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