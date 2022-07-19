نجل حميد الشاعري يشن هجوما لاذعا على حلمي بكر : ” إنت عبرة لكل نفسية فاسدة “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 يوليو 2022 02:48 مساءً - هاجم ” نديم الشاعري ” نجل الفنان ” حميد الشاعري ” في منشور له عبر حسابه على فيس بوك الموسيقار ” حلمي بكر ” وذلك على خلفية انتقاد الأخير لوالده دائما طوال السنوات الماضية .

فكتب نديم الشاعري : ” أستاذ حلمى لو محتاج مساعدة الكابو مش هيتأخر عليك، لكن مينفعش كل ما تتزنق تروح برنامج تجيب سيرة حميد الشاعرى اللي للأسف تاريخك ميجيش تمن تاريخه ولا فنيا ولا أخلاقيا للأسف ” .

وتابع : ” ٣٠ سنة من عمرى مبيعملش حاجة في حياته غير التقليل من الناس ومن الفنانين ومن أعمالهم .. اوعى حضرتك تفتكر إنك محطوط في خانة الإنسان المحنك، لا للأسف، فرق كبير أوى بينك وبين الكابو حتى في الفكر الموسيقى والمعاملة مع الناس ” .

وأضاف إبن حميد الشاعري : ” الكابو كبير مقامه ومش بيرد عليك عشان هو أكبر من كده وأكبر منك بالذات .. ودايما بيقولى ما تردش على حد. لكن ولاده كبروا ومش هيسمحوا إنك تقطع في أبوهم ” .

وواصل متحدثا عن هجوم حلمي بكر على والده : ” هو حضرتك بجد فاكر إن حميد هو اللي بوظ المزيكا في مصر؟ .. المقسوم اللى حضرتك بتتكلم عليه هو اللي واكل بقاله ٣٠ سنة مع كل الفنانين، وهو سر الاستمرارية والنجاح .. مفيش ألبوم بينزل غير ومقسوم الكابو رانن في الودن ” .

واختتم نديم : ” لما مذيع صابغ شعره أبيض وفي اللفة يسألك سؤال زى ده، المفروض ردك يبقى تربوى قبل الفنى إنه ازاى يسأل السؤال بالطريقة دى، لكن حضرتك كنت هتطير من الفرحة عشان السؤال في تقليل للكابو .. حاول يا أستاذ حلمى تكسب الناس عشان الدنيا فانية. متبقاش خسران السيرة الطيبة وكمان الناس ” .