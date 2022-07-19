شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي وجوني ديب وشريهان وشاكوش فى النشرة الفنية لتليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 5 أخبار وتقارير فنية جاءت في النشرة الفنية لتليفزيون الخليج 365 التي أعدها وقدمها المذيع جمال عبد الناصر اليوم ، وجاءت عناوينها كالآتي : (فيلم "كيرة والجن " يحقق رقما قياسيا في الإيرادات ، حسن شاكوش يعتذر ولكن بنت الجيران مازالت محذوفة ، مؤتمر صحفي للمهرجان القومي للمسرح المصري وإعلان أسماء المكرمين ، شريهان وعمر خورشيد قصة حب ودموع وموت ، جوني ديب والحسناء ذات الشعر الأحمر .

وتحت هذه العناوين كشفت النشرة عن حقيقة العلاقة التي جمعت جوني ديب بالسيدة ذات الشعر الأحمر مدرسة يتعلم منها اللغة الفرنسية استعدادا لعمل جديد ، كما انفردت النشرة بكشف أسماء المكرمين في المهرجان القومي للمسرح ومنهم الفنان الكبير محمد صبحي والمخرج عصام السيد والراحلة أمينة رزق .

وخلال النشرة كشف الزميل جمال عبد الناصر عن حقيقة علاقة الفنانة شريهان بالفنان عمر خورشيد حيث تصدر الثنائي التريند ، أما اعتذار حسن شاكوش لفريق عمل أغنية محمد حماقي فمازال اعتذار لم يعقبه رد من محمد حماقي ومازالت أغنية بنت الجيران محجوبة من موقع اليوتيوب ، كما جاء في النشرة الإيرادات الأخيرة لفيلم كيرة والجن التي وصلت لـ 75 مليون جنيه خلال 3 أسابيع .

النشرة الفنية لتليفزيون الخليج 365 تقدم بشكل يومي الساعة الثانية عشرة ظهرا وتستعرض أهم الأخبار الفنية وأشهر التريندات وأخبار نجوم الفن العربي والعالمي ، كما يتخللها تقارير فنية ولقاءات مع نجوم ومشاهير الفن .