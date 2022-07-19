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محمد صبحي وجوني ديب وشريهان وشاكوش فى النشرة الفنية لتليفزيون الخليج 365

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القاهرة - سامية سيد - 5 أخبار وتقارير فنية جاءت في النشرة الفنية لتليفزيون الخليج 365 التي أعدها وقدمها المذيع جمال عبد الناصر اليوم ، وجاءت عناوينها كالآتي : (فيلم "كيرة والجن " يحقق رقما قياسيا في الإيرادات ، حسن شاكوش يعتذر ولكن بنت الجيران مازالت محذوفة ، مؤتمر صحفي للمهرجان القومي للمسرح المصري وإعلان أسماء المكرمين ، شريهان وعمر خورشيد قصة حب ودموع وموت ، جوني ديب والحسناء ذات الشعر الأحمر .

وتحت هذه العناوين كشفت النشرة عن حقيقة العلاقة التي جمعت جوني ديب بالسيدة ذات الشعر الأحمر مدرسة يتعلم منها اللغة الفرنسية استعدادا لعمل جديد ، كما انفردت النشرة بكشف أسماء المكرمين في المهرجان القومي للمسرح ومنهم الفنان الكبير محمد صبحي والمخرج عصام السيد والراحلة أمينة رزق .

وخلال النشرة كشف الزميل جمال عبد الناصر عن حقيقة علاقة الفنانة شريهان بالفنان عمر خورشيد حيث تصدر الثنائي التريند ، أما اعتذار حسن شاكوش لفريق عمل أغنية محمد حماقي فمازال اعتذار لم يعقبه رد من محمد حماقي ومازالت أغنية بنت الجيران محجوبة من موقع اليوتيوب ، كما جاء في النشرة الإيرادات الأخيرة لفيلم كيرة والجن التي وصلت لـ 75 مليون جنيه خلال 3 أسابيع .

النشرة الفنية لتليفزيون الخليج 365 تقدم بشكل يومي الساعة الثانية عشرة ظهرا وتستعرض أهم الأخبار الفنية وأشهر التريندات وأخبار نجوم الفن العربي والعالمي ، كما يتخللها تقارير فنية ولقاءات مع نجوم ومشاهير الفن .

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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