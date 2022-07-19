شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يكشف عن البوستر الرسمى لألبومه الجديد "عشأنجى".. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم تامر حسنى عن البوستر الرسمى لألبومه الجديد "عشأنجى" المقرر طرحه الفترة المقبلة، وجاء البوستر بشكل مميز ومختلف عن بوسترات تامر لالبوماته، حيث من المقرر أن يحتفل تامر حسنى بإطلاق ألبومه يوم 22 يوليو الجارى من خلال حفل غنائى ضخم سيحييه وسط جمهوره ومعجبيه فى مدينة العلمين ، ومن المقررأن يشهد الحفل العديد من المفاجآت الذى يقدمها تامر حسنى لجمهوره.



البوستر التشويقى لاغنية عشأنجى

وشوق حسنى أيضا متابعيه على موقع "إنستجرام" لأحدث أعماله الغنائية، من خلال برومو "عشأنجى" اسم أغنيته الجديدة التى يستعد لطرحها قريبا، وجاء برومو الكليب مميزا بطريقة تصويره التي اتسمت بخفة دم تامر، الذى علق على الفيديو بكتابة قريبا.

وما إن نشر تامر حسنى الفيديو حتى أثار ردود أفعال متابعيه ممن علقوا بتعليقات عبرت عن اشتياقهم للكليب الغنائى المنتظر طرحه خلال الآونة المقبلة، وذلك بالتوازي مع طرح تامر فيلمه الأخير "بحبك" في السينما، خلال مارثون عيد الأضحى، الذى يحقق فيه إيرادات عالية.

يشار إلى أن تامر حسنى يعرض له حالياً فيلم "بحبك"، والذى يشهد أولى تجارب تامر حسنى الإخراجية في السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك في بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.