شكرا لقرائتكم خبر عن السن مجرد رقم.. جوليان مور فى أحدث ظهور بفعاليات مهرجان Outfest السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الممثلة العالمية جوليان مور البالغة من العمر 61 عاما على حضور فعاليات مهرجان Outfest السينمائي في لوس أنجلوس، وذلك بإطلالة غير رسمية مثلما ظهر خلال الصور التي التقطت لها، واظهرتها ببنطلون جينز، مع قميص، تميزت خلاله الممثلة الكبيرة بعدم ظهور علامات التقدم في السن عليها.

وذلك بعدما بدت بكامل شبابها رغم وصولها لسن الـ 61 عاما، مثلما ظهر خلال الصور الأخيرة لها، إذ ظهرت جوليان مور بكامل أناقتها، وهي تحضر فعاليات المهرجان السينمائى داخل لوس انجلوس.



جوليان مور

من ناحية أخرى سبق واختارت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بدورته الـ 79 النجمة العالمية جوليان مور لتكون رئيسا للجنة التحكيم الدولية بالمهرجان، وتضم اللجنة في عضويتها المخرج الأرجنتيني مريانو كون، والكاتب الياباني كازو إيشيجورو، والممثلة الإيرانية ليلى حاتمي.



جوليان مور

جوليان مورمن مواليد شهر ديسمبر 1960 في كارولينا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية. كان والدها بيتر مور سميث يعمل في الجيش الأمريكي وكانت والدتها أني محللة نفسية من أصل أسكتلندي.



جوليان مور فى المهرجان

عشقت جوليان مور القراءة وشاركت في مسرحيات المدرسة ونصحتها معلمتها أن تمتهن مهنة التمثيل ، ولم يعارض والدي جوليان مور أمر التمثيل لكن طلبا منها استكمال دراستها الجامعية وبالفعل التحقت بجامعة بوسطن وتخرجت منها عام 1983. بعد تخرجها انتقلت جوليان مور لنيويورك وعملت كنادلة في البداية ثم شاركت في أحد حلقات مسلسل (The Edge of Night) عام 1983.