شكرا لقرائتكم خبر عن بعدسة نور الشريف..إيناس مكى تكشف عن صورة أثناء تصوير "لن أعيش فى جلباب أبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة إيناس مكى، صورة لها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكشفت أن هذه الصورة المميزة التقطت بعدسة الفنان الكبير الراحل نور الشريف، في عام 1995، موضحة أن الصورة تعود إلى كواليس مشاركتها فى مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى".

وعلقت إيناس مكى، على الصورة التى شاركت ذكرياتها مع جمهورها ومتابعيها على منصات التواصل الاجتماعى، "صورة بحبها أوى وعزيزة على قلبي.. بعدسة النجم المبدع نور الشريف، أثناء تصوير مسلسل لن أعيش في جلباب أبى.. سنة 1995".

فيما كتب الفنان الراحل نور الشريف، بعض الكلمات الرقيقة لها على الصورة لتكون ذكرى جميلة فى المستقبل، قال فيها: "العزيزة إيناس.. ذكرى مسلسل لن أعيش في جلباب أبى.. مع أصدق أمنياتى.. نور الشريف.. 23 / 4 / 1995".



صورة ايناس مكي

مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى"، بطولة نور الشريف، عبلة كامل، محمد رياض، حنان ترك، ناهد رشدى، وفاء صادق، منال سلامة، ايناس مكى، عبد الرحمن أبو زهرة، مصطفى متولى، صفاء الطوخى، رشوان توفيق، ياسر جلال، كوثر العسال، مخلص البحيرى، سهير البارونى، أحمد سلامة، فاروق الرشيدى وتأليف مصطفى محرم وإخراج أحمد توفيق.

تدور أحداث المسلسل حول قصة الصعود من القاع إلى القمة لعبد الغفور البرعى (نور الشريف) بداية من وكالة الحاج إبراهيم سردينة (عبد الرحمن أبو زهرة) إلى أن يصبح صاحب عمل خاص يجنى منه ثروة، أثناء ذلك يكون قد أعجب بفاطمة (عبلة كامل) بائعة الكشري، التى تبادله الإعجاب.

تمر الأيام ويتزوج من فاطمة وينجب ولده عبد الوهاب (محمد رياض)، وأربع فتيات (سنية، وبهيرة، ونفيسة، ونظيرة)، وعلى الرغم من توافر مقومات السعادة فى حياة عبد الغفور البرعي، فإنه عانى من ابتعاد ولده الوحيد عنه، وإصرار عبد الوهاب على بناء عالم خاص جداً بعيداً عن والده ونفوذه.