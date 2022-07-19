شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين أمين تنضم إلى أسرة "حرب الجبالى" وتبدأ التصوير الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الفنانة نسرين أمين على المشاركة فى بطولة مسلسل "حرب الجبالى" المكون من 45 حلقة والمقرر بدء تصويره الشهر المقبل فى العاصمة اللبنانية بيروت، حيث تجسد نسرين أحد أدوار البطولة النسائية فى العمل الذى تدور أحداثه فى إطار شعبى اجتماعى تعتمد قصته على العائلة بشكل كبير.

مسلسل "حرب الجبالى" يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم فى قائمة أبطاله أحمد رزق، أحمد رزق، سوسن بدر، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، خالد كمال، صفوة وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم، وهو أليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

وعرض لنسرين أمين مؤخراً فى السينمات فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب، ومشاكة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وإشراف عام أحمد بدوى، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.

يذكر أن نسرين تنتظر أيضاً عرض فيلم الرعب والتشويق "يوم 13" فى السينمات بعدما انتهت من تصويره منذ عامين تقريباً وبدأ صناع فى الترويج له تمهيداً لطرحه قريباً، ويشارك في بطولته أحمد داوود، دينا الشربينى، جومانا مراد، وشريف منير وأحمد زاهر وفيدرا ومحمود عبدالمغني ومجدي كامل ونهال عنبر ونهى عابدين وتأليف وإخراج وائل عبد الله.