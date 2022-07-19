شكرا لقرائتكم خبر عن رغدة توجه رسالة لنفسها: كونى ممتنة لنفسك قوية لم تحن رأسها إلا لله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة السورية رغدة، بعيد ميلادها، اليوم الإثنين 18 يوليو والتي تعتبر من أهم الفنانات التي حققن نجاحًا كبيرًا في السينما المصرية والسورية منذ فترة الثمانينيات والتسعينيات، فهى فنانة موهوبة كتبت اسمها بحروف من ذهب واستطاعت أن تدخل قلوب محبيها في مصر والوطن العربى من خلال طلتها على الشاشة، فكانت تميمة حظ للعديد من الفنانين أبرزهم الفنان دريد لحام بفيلمى "التقرير" و"الحدود"، ومع الفنان الراحل أحمد زكى بأربعة أفلام كانت شريكة في نجاح هذه الأعمال تجارياً وجماهيرياً وهم فيلم "كابوريا"، فيلم "الإمبراطور"، فيلم "استاكوزا"، فيلم "أبو الدهب".

فاجأت الفنانة رغدة جمهورها ومحبيها في هذه المناسبة بتوجيه رسالة لنفسها تحتوى على كلمات مؤثرة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، قائلة: "عزيزتي أنا، كوني ممتنة لنفسك اليوم شاكرة لها بعد الله أنها كانت ثابتة في أوج النوائب، قوية لم تحني رأسها إلا لله وتحت المطر، ضعيفة أمام الله وحده، وزوايا غرفتها التي تحمل ذرات الملح الصخري، وأمام كائنات خلقها الله لا حول ولا قوة لها".

وتابعت رغدة: "أحبيها كحب الأرض العطشى لماء والنبات للضوء والأجنحة للفضاء، واشتهي لها ما يشتهيه الوطن لأبنائه، والأم لوليدها، والفقير الصادق لوجبة مشبعة من الصبر، واغفري لها وسامحيها على نزقها وغضبها أحياناً فهما رد فعل على أفعال من حولها ليس إلا".

وأضافت رغدة: "هدهديها ليلا بعد صخب نهار عصيب ودندني لها بصوت عذب خافت حنون كضوء الغروب بعد ضجيج يوم هز أوصال روحها، عانقيها حتى الثمالة كعناق المحبين بعد غياب، وإياك ولومها فيما تبقى من رحلة الحياة فقد كانت الحقائب ممتلئة فوق أكتافها والقطار مزدحم بزفير الأفواه، وشهيقها مخنوق ورئتيها حبتان من صدف مكسور".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة الكبيرة رغدة الدرامية مسلسل "الضاهر" وشارك في البطولة بجانب رغدة كل من، محمد فؤاد وفريال يوسف وحسن يوسف وتامر عبد المنعم ومادلين طبر وإنجى شرف وأحمد منير وأميرة هانى وسميرة محسن وعلاء زينهم وعمر حسن يوسف وعلاء مرسى ومظهر أبو النجا وصبرى عبد المنعم ودارين حداد وآخرون، والمسلسل من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.