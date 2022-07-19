شكرا لقرائتكم خبر عن اريد الرحيل من هذا الجحيم - نجم يوفنتوس يبحث عن عروض خارجية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عالمية عن رغبة نجم فريق يوفنتوس الإيطالي الملحة في الرحيل عن صفوف الفريق الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

رامسي يريد الرحيل عن يوفنتوس

ووفقا للتقارير الصحفية فإن الويلزي آرون رامسي قد أجرى جميع محادثاته مع إدارة يوفنتوس للتوصل إلى اتفاق نهائي والرحيل عن صفوف الفريق في أسرع وقت ممكن خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

رامسي

راتب رامسي مع يوفنتوس

وأكدت بأن رامسي يرغب في الابتعاد عن يوفنتوس في أقر وقت ممكن حيث يتقاضى اللاعب 400 ألف إسترليني أسبوعيا، كي يستطيع المشاركة بانتظام قبل 4 أشهر فقط من كأس العالم.

وعلى الرغم من أن رامسي لا يزال لاعبا في فريق يوفنتوس الإيطالي ولا يحظ على مشاركات كبيرة، إلا إنه لا يزال أحد الخيارات الأساسية في تشكيل منتخب ويلز ونجح في التألق الفترة الماضية مع منتخب بلاده.

وقدم اللاعب اداء متميزا مع جاريث بيل زميله لاعب لوس أنجيلوس الأمريكي، في مباريات دوري الأمم الأوروبية الماضية.

وكان قد لعب رامسي النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع رينجرز الأسكتلندي، بعدما أبدى لاعب آرسنال السابق عدم رضاه من أساليب تدريب مدرب يوفنتوس الحالي في أكتوبر الماضي.

