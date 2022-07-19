شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سر المرأة الغامضة التى اصطحبها جونى ديب فى رحلته بروما .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم العالمى جونى ديب، أمس الاثنين، برفقة امرأة غامضة ذات شعر أحمر عندما وصل إلى أرينا سانتا جوليانا، وبمجرد انتشار الخبر أعتقد كثيرين أن "ديب" دخل فى علاقة جديدة بعد انتهاء الدعاوى القضائية بينه وبين زوجته السابقة آمبر هيرد، لكن صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كشف أن الفتاة التى كنت برفقة جونى، هى مدرسة للغة الفرنسية تساعده على إتقان اللغة من أجل فيلم قادم يستعد له.

وأثيرت الشائعات حول الممثل البالغ من العمر 59 عامًا، عندما شوهد مع المرأة فى إيطاليا خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن TMZ ذكرت، أيضًا، أن بينهما علاقة احترافية عملية بحتة.

وحسب ما نشرته صحيفة "ديلى ميل"، فإن ديب فاز مؤخرًا بقضية تشهير ضد زوجته السابقة آمبر هيرد، ذات الـ 36 عامًا، ظهر عند وصوله روما، بابتسامة وبدا عصريًا كما كان دائمًا، وارتدى قميص أبيض وبنطلون جينز أزرق وقبعة بنية اللون.

فى هذه الأثناء كانت برفقته المرأة الغامضة التى كانت ترتدى شورت جينز وقميص أخضر، وتمسك النجم بأسلوبه المعتاد واكسسواراته مع عدد كبير من العقود والخواتم والأساور فى هذا الظهور المميز، واستكمل مظهره بزوج من الأحذية السوداء، وحجب عينيه من الشمس بنظارات شمسية أفياتور بعدسة زرقاء.

ويتواجد جونى فى إيطاليا لحضور مهرجان أومبريا للجاز، كضيف خاص مع عازف الجيتار جيف بيك، يأتى هذا بعدما طرح الممثل والمغنى العالمى جونى ديب، ألبومه الجديد 18، الذى يشاركه فيه الغناء عازف الجيتار جيف بيك، واحتوى الألبوم الجديد الذى قدمه الثنائى على 13 أغنية.

واحتوى الألبوم الجديد على أغنيتان من إبداع "ديب" اللتان استوحاهما من محاكمته ضد طليقته الممثلة العالمية آمبر هيرد والتى فاز بها، وحازت الأغنيتان على رواج إعلامى كبير بسبب احتوائهما على رسائل واضحة من ديب ضد هيرد.

وطرحت أغنية منهما تحت اسم "Sad Motherf-in' Parade"، والتى احتوت على رسالة واضحة من ديب حيث وصف هيرد بالكلب، وقال فى كلمات الأغنية"If I had a dime, it wouldn't reach your hand...You're sitting there like a dog with a seven-year itch...And I think you've said enough for one motherf-ing night"، أو "إذا كان لدى عشرة سنتات، فلن تصل إلى يدك، أنتى تجلس هناك مثل كلب يعانى من حكة لمدة سبع سنوات".

أما اغنيته الثانية فحملت اسم "This is a Song for Miss Hedy Lamarr"، والتى احتوت على رسالة واضحة أيضا من ديب لـ هيرد حيث قال لها " هذه أغنية للآنسة هيدى لامار، التى تم محوها من قبل نفس العالم الذى جعلها نجمة" أو This is a song for Miss Hedy Lamarr, erased by the same world that made her a star".