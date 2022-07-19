شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب: بحضر لمسلسل "أرواح خفية".. وهذا سر اهتمامى بطلاب الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة سمية الخشاب لـ"الخليج 365"، سر اهتمامها الكبير بطلاب الثانوية العامة ودعمها الدائم لهم خاصة أيام الامتحانات، حيث قالت إنها تشعر بهؤلاء الطلاب بأنهم من عائلتها، وتشعر بمعاناتهم بهذه المرحلة الصعبة لذلك استعانت بمجموعة مدرسين من معارفها وأقاربها لمساعدة هؤلاء الطلاب الذين يحرصون على متابعة المراجعات النهائية التي تقوم بها عبر صفحاتها على السوشيال ميديا.

وأضافت سمية أن دعم متابيعها لها أثناء وفاة والدتها ودعواتهم لها وترحمهم عليها من الأسباب التي جعلتها تقف خلفهم أثناء الإمتحانات.

وعن أعمالها الفنية الجديدة، قالت سمية لـ الخليج 365"، إنها تحضر لمسلسلها الجديد "أرواح خفية"، والتى تعاقدت عليه مؤخرا، وتقوم بالتحضير للشخصية التي تعتبرها تحتاج إلى تركيز شديد، مشيرة إلى أن المسلسل أكشن سسبنس ورومانسى، ويضم معها كل من نضال الشافعى ومنذر ريحانة وعارفة عبد الرسول، وتأليف سوسن عامر، وإخراج إبرام نشأت على أن تبدأ التصوير أول أغسطس المقبل، ويعرض على أحد المنصات، كما نفت سمية تعاقدها على مسلسل آخر خلال هذه الفترة.

أخر أعمال سمية الخشاب كان مسلسل "موسى" بطولة كل من محمد رمضان، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، حمدى الوزير، محمد ريحانة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.