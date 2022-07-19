شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يرسل الانظار الأخير من أجل حسم صفقة دي بروين الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اقترب فريق ميلان الإيطالي من التعاقد مع النجم البلجيكي الصاعد والمتنبأ له بمستقبل باهر والملقب بدي بروين الجديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ميلان يريد التعاقد مع دي بروين الجديد

شارل دي كيتيلياري

ويستهدف ميلان الإيطالي التعاقد مع شارل دي كيتيلياري نجم كلوب بروج خلال هذا الصيف.

ووفقا لشبكة سكاي سبورت الإيطالية، فإن ميلان قام بتقديم عرضه الأول لضم النجم البلجيكي شارل دي كيتيلياري نجم كلوب بروج هذا الصيف.

وأضافت الشبكة بأن العرض بلغ قيمته إلى 20 مليون يورو بالإضافة لبعض المتغيرات، إلا أن كلوب بروج يرغب في زيادة المبلغ المالي.

صفقة ميلان الجديدة قد تفشل

وتابعت بأن كلوب بروج يشترط الحصول على مبلغ 40 مليون يورو من أجل الموافقة على الاستغناء عن الجوهرة البلجيكية.

وعلى الرغم من ذلك، فإن إدارة كلوب بروج ترى أن فريق ليدز يونايتد قد قدما عرضا مغريا للتعاقد مع اللاعب خلال الفترة القادة بقيمة 37 مليون يورو.

لذلك، ووفقا لصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية، فإن الإدارة الإيطالية ستقوم بتقديم عرضا لكلوب بروج وسيكون هو العرض الأخير.

ماذا قدمت صفقة ميلان الجديدة

وكان قد شارك النجم البلجيكي الصاعد مع كلوب بروج في 78 مباراة، سجل خلالهم 18 هدفا وظهر لأول مرة مع منتخب بلاده في نوفمبر 2020.

