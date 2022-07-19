شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى عثمان: ماليش أوى فى السوشيال ميديا.. وزوجى متفهم طبيعة عملى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة سلوى عثمان، ضيفة على تليفزيون الخليج 365 مع الزميل الصحفى جمال عبد الناصر، وتحدثت عن السوشيال ميديا في حياتها وعلاقتها بها، وعلاقتها بصديقتها النجمة يسرا.

وقالت سلوى عثمان:"علاقتى بالسوشيال ميديا مش جامدة أوى وعندى صفحة على إنستجرام ومش متفاعلة كتير لكن فيس بوك عندى صفحة شخصية ومعنديش حد أدمن يتابع الصفحات مش عامله ده وبرد بنفسى على التعليقات، ولكن أنا ولا قوية ولا متفاعلة والسوشيال ميديا سلاح ذو حدين ساعات كويس وساعات وحش على حسب كل واحد بيستخدمه إزاى، ومش لازم كل واحد يقول كل حاجة عن حياته على السوشيال ميديا".

وأضافت سلوى: "أقرب حد ليا في الوسط الفني يسرا، هى حبوبة وبتحب كل زملائها وإنسانة جميلة جدا وصحبتى"، وعن زوجها ورأيه فى عملها كممثلة، قالت سلوى: "زوجى متفهم شغلى جدا ومش بيعمل مشكلة وعارف طبيعة عملى بس هو عارف إن ده شغلى وبحبه".