شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من كتابة 15 حلقة فى سيناريو مسلسل محمد رجب "الونش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى السيناريست أحمد عبد الفتاح من كتابة 15 حلقة من سيناريو مسلسله الجديد "الونش" المكون من 45 حلقة، والذى يقوم ببطولته النجم محمد رجب والمقرر بدء تصويره مطلع شهر أغسطس المقبل، بعد الانتهاء من ابرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة، بعد انضمام الفنان محمود عبد المغنى إلى أسرة العمل.

"الونش" يسجل التعاون الثالث على التوالي بين السيناريست أحمد عبد الفتاح ومحمد رجب والمخرج إسماعيل فاروق بعدما قدموا سوياً مسلسلى "الأخ الكبير" الذى شارك في بطولته أيتن عامر، هبة مجدى، عبير صبرى، دينا فؤاد، أحمد حلاوة، محمود حجازى، هاجر أحمد، و"ضربة معلم" وشارك في بطولته هاجر أحمد، مى سليم، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، محمد عز وانعام سالوسة.

وقدم أحمد عبد الفتاح في شهر رمضان الماضى، مسلسل "دايمًا عامر" بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهوارى.

يذكر أن محمد رجب غاب عن تقديم مسلسلات جديدة العام الماضى، وكان آخر ظهور له كضيف شرف في أحداث مسلسل "الاختيار 2" الذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضى، والعمل بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، اياد نصار، بشرى، انجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، أحمد شاكر عبد اللطيف، هادى الجيار، محمد علاء، أحمد حلاوة وتأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى.