شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف يحيى حفلاً غنائيًا بالأردن يوم 11 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى سلطان الطرب جورج وسوف حفلاً غنائيًا بالأردن يوم 11 أغسطس المقبل، ضمن فعاليات مهرجان الفحيص ويقام الحفل على المسرح الرئيسى دير الروم الأرثوذوكس، ويعتبر مهرجان الفحيص هو مهرجان ثقافى فني منوّع يقيمه نادى شباب الفحيص سنويا تحت شعار "الأردن تاريخ وحضارة"، أنطلق المهرجان عام 1990، واستمر دون انقطاع، وتمتد فعاليات المهرجان المتنوعة على مدار الأسبوع في بلدة الفحيص القديمة المعروفة بـ "روس البيادر".





البوستر التشويقى للحفل للفنان جورج وسوف

وعاد مؤخرًا المطرب الكبير جورج وسوف ليحيى حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات موسم جدة فى المملكة العربية السعودية، وفاجئ وسوف الجمهور بظهوره بوزن زائد على غير المعتاد، كما استند على عكاز خلال وقوفه على خشبة المسرح.

وغنى سلطان الطرب العديد من أغانيه الشهيرة وسط تفاعل كبير من الجمهور، حيث بدأ الحفل بأغنية "الحب الكبير"، ثم أشعل الحفل بأكثر من أغنية من بينها "صباح الفل على العشاق"، وأغنية "طبيب جراح"، و"علم قلبي الشوق".