بعد تصالحهما.. ياسمين عبدالعزيز وزوجها أحمد العوضي في عمل فني جديد.. تعرّف على التفاصيل!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 يوليو 2022 06:50 صباحاً - بعد تصالحهما مؤخرًا، تعود النجمة المصرية ياسمين عبدالعزيز للتعاون مع زوجها الفنان أحمد العوضي في عمل فني جديد.

وفي التفاصيل، تعـاقد الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي على بطولة مسلسل جديد لعرضه في دراما رمضان 2023، وذلك بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه الثنائي في مسلسل “اللي مالوش كبير” في رمضان قبل الماضي.

ياسمين عبدالعزيز والعوضي في عمل فني جديد

وكشف مصدر إن المسلسل من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج شركة سينرجي، مضيفًا أنه لم يتم الاستقرار النهائي على اسم للمسلسل إلى الآن.

وأضاف المصدر أن ياسمين والعوضي يعكفان حاليًا على إجراء تحضيرات أولية للعمل المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن أحداثه ستكون مفاجأة للجميع.

عمرو محمود ياسين ينفي تعاونه مع ياسمين والعوضي في رمضان 2023

من ناحية أخرى، نفى المؤلف عمرو محمود ياسين ما تردد من أنباء عن تعاقده على مسلسل جديد من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي لرمضان 2023.

حيث أكد عمرو محمود ياسين أنه لم يتعاقد حتى الآن على أي عمل لرمضان 2023 وكتب عبر حسابه على “فيسبوك“: أنا غير متعاقد حتى الآن على أي عمل درامي برمضان 2023 خلافًا لما نشر من أخبار حول هذا الأمر.

تعليق عمرو محمود ياسين

وتابع: تلقيت عددا كبيرا من المكالمات حول هذا الموضوع فوجب أن أعلّق عليه وأصحح هذا الخبر، وأول ما يكون في جديد هقول إن شاء الله.

يُذكر أن عمرو محمود ياسين تعاون مع الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي في مسلسلهما “اللي مالوش كبير” آخر الأعمال الدرامية التي شاركا فيها وعرض في رمضان 2021 وشارك في بطولته خالد الصاوي، خالد سرحان، دينا فؤاد ، دنيا عبد العزيز، فتوح أحمد، عايدة رياض، بدريه طلبة، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد ، محمود حافظ ، بسنت النبراوى ، هدى الإتربى، أحمد الرافعى محمود ياسين “جونيور” وآخرين، إنتاج سينرجي، إخراج مصطفى فكري.

وبهذا تنضم ياسمين عبد العزيز للفنانين المصريين الذين قرروا خوض السباق التليفزيوني لشهر رمضان 2023 القادم، مثل منى زكي، وكريم عبد العزيز، وأحمد مكي، ودنيا عبد العزيز، ومحمد رمضان، وأمير كرارة، ومصطفى شعبان، وروجينا، وحمادة هلال.

ولم تقدم ياسمين أي عمل العام الماضي وذلك بسبب انشغالها بتلقي العلاج والسفر إلى سويسرا، بسبب الأزمة الصحية التي مرت بها ووصفتها ياسمين بأنها شاهدت فيها الموت بعينها، كما لم يُشارك العوضي أيضا في دراما رمضان الماضي لانشغاله مع زوجته.

تصالح ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي:

وكانت قد أكدت عدد من المصادر المقربة أن المياة قد عادت لمجاريها بين الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي، بعد الخــلافات التي وقعت بينهما مؤخرًا، وتردد أنباء حول انفــصالهما.

وقد أكدت المصادر أن هناك صــلحا وقع بين ياسمين والعوضي، وعلى إثره أعادت ياسمين لمتابعة العوضي عبر حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، وذلك بعدما كانت قد ألغت متابعتها لها، وقت وقوع الخـلاف.

وكانت قد وقعت خــلافات شــديدة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، بعد عودتها من سويسرا إثر إجراءها عملية جراحية هناك، حيث قامت بإلغاء متابعتها له، مما تسبب في تردد الكثير من الأنباء حول انفــصالهما.

هذا إلى جانب انتــ قادات متبادلة بين ياسمين وشقيقها وائل عبد العزيز، الذي أعلن تضامنه معها في مــ رضها، لترد باتهــ امه ببيعها مقابل الحصول على سيارة مرسيدس، وهو ما رفضه الأخير ليهاجمها، قبل أن يحذف الشقيقان رسائلهما السلبية.

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