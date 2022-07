شكرا لقرائتكم خبر عن 712 مليون دولار لفيلم Thor: Love And Thunder حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم مارفل الجديد Thor: Love And Thunder إيرادات وصلت إلى 712 مليونا و971 ألف دولار بشباك التذاكر حول العالم، منذ يوم 8 يوليو الجارى، وانقسمت إيرادات فيلم Thor: Love And Thunder بين 233 مليونا و271 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و479 مليونا و700 ألف دولار بشباك التذاكر حول العالم.

وذلك بعد أن تلقى فيلم مارفل الجديد Thor: Love And Thunder مراجعات مخيبة للآمال من النقاد، ليصبح أحد أسوأ الأفلام تقييمًا في عالم Marvel السينمائي بأكمله، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع"nme" ، العمل الذى قام بإخراج المخرج تايكا وايتيتي، ويقم ببطولته الممثل العالمى كريس هيمسوورث، أمام كل من ناتالي بورتمان وكريستيان بيل.

حصل فيلم Thor: Love And Thunder إلى الآن على تقييم وصل إلى 71 % من خلال موقع Rotten Tomatoes، مما يضعه قبل أفلام مثل The Incredible Hulk الذى حصل على تقييم وصل إلى 67٪ و Thor: The Dark World الذى حصل على تقييم وصل إلى 66٪، ولكن لا يزال فيلم Eternals هو الفيلم الأقل تصنيفًا في عالم MCU، حيث حصل على تقييم وصل إلى % 47.

تستند النتيجة الحالية لـ Thor: Love And Thunder على 154 تقييمًا من النقاد العالميين الذى استطاعوا مشاهدة العمل بشكل حصرى، في مراجعة موقع "Rolling Stone"، كتب ديفيد فير: "تصادم الحبكات الفرعية، والفوضى خلال الفيلم من أكثر نقاط الفيلم ضعفا، وبالرغم من أن الإضافات الجديدة إلى عالم الآلهة والوحوش في Marvel Cinematic Universe يعد مكان مقدس للفوضى ألا أنه لم ينقذ العمل".

وكتب موقع iNews: "لطالما كان هيمسوورث محبوبًا باعتباره الإله الخارق الذي يتمتع بلياقة بدنية شبيهة بأدونيس، لكن المحاولة الخطيرة لنقل تلك الكاريزما أو نشرها إلى شخصيات أخرى ليست مقامرة تؤتي ثمارها".