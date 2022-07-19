زواج عمر كمال من طليقة أحمد الفيشاوي ندى الكامل يُفجّر ضجة… وأول تعليق من مطرب المهرجانات | فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 يوليو 2022 05:47 صباحاً - علّق مطرب المهرجانات عمر كمال على الجدل الذي أثير بعد تصريحاته حول مروره بأزمة نفسية بسبب انفصاله عن فتاة كان قد ارتبط بها مؤخرا بعلاقة عاطفية، والتي لم يكشف عن هويتها مما فتح الباب للتكهنات حيث تردد أنها ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي، وتردد أيضا اسم المطربة الشعبية شيماء المغربي.

وقال عمر كمال في منشور له عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك“، تم نشره تحت عنوان فركشة الخطوبة: “حابب أرد على موضوع الخطوبة، كل الحكاية كان عندي حفلة في سوريا، وقبل ما أطلع على الهواء، المذيع سألني برا الهوا، مالك شكلك مضايق، رديت عليه قولتله في دردشة عادية الإنسانة اللي بحبها ومرتبط بها حصل بينا خلاف، ولما خدت بالي أنه بيسجل طلبت منه أنه ما ذكرته لا يذاع لأنه كان دردشة قبل التسجيل”.

عمر كمال يُثير الجدل حول إرتباطه بطليقة أحمد الفيشاوي من خلال صورة غامضة

وأضاف: “اتحط صورة شيماء المغربي في موضوع ارتباطتي، وهي إنسانة محترمة ومخطوبة، وكل اللي بيني وبينها إن عملنا كليب وأغنية رومانسية عادي، طب ليه يتحط صورتها وخطيبها إيه موقفه ما فكرتوش فيه”.

وتابع: “بعد كده اتقال اسم ندى الكامل، أنا لما أعوز أصرح بحاجة هقول، و عمري ما أحب أطلع تريند ببنات، دي سمعة ناس وهتتسألوا عليها، أنا بطلع تريند بشغلي فقط، وأنا لا قلت خاطب ولا زعلان على خطيبتي والكلام كله كان برا الهوا وهما اللي ذاعوه، أنا شخص ماشي كويس وفي حالي”.

طلاق ندى وأحمد الفيشاوي

وأعلنت ندى شهر ديسمبر الماضي خبر الطلاق عبر حسابها بـ”إنستجرام”.ونشرت صورة لها وعلقت عليها بالقول: “من امرأة قلبها هلك وانطفئ، أود أن أعلن انفصالي أنا وزوجي أحمد الفيشاوي يوم 21 من الشهر الجاري”.

وتابعت:”وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحه البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك، حتى في أحلك أوقاتنا.. سأفتقدك كصديق كثيرا.”

وطالبت طليقة الفنان أحمد الفيشاوي المتابعين بعدم الخوض في هذا الموضوع احترامًا لمشاعر أطفالهم وأسرتهم.

وأضافت: “لقد عشت معك 4 سنوات، واعتقد أني كنت نعم الزوجة، ونعم السند. وقد أديت وأعطيت كل ما أملك من حب وتضحية لكي ترتاح. ولكني أعتقد أنك الآن سعيد من غيري ولست تعيس”.

ندى الكامل: سوف أحبك دائمًا يا صديقي!

وقالت ندى كامل إنها تتمنى لنفسها أن تكون هي أيضًا سعيدة، “ولكن وإحقاقا للحق لقد أعطاني ووهبني كافة حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظه تفكير بل وأكثر.”

واستطردت:”سوف أحبك دائما يا صديقي، وأتمنى أن تكمل ما بدأناه سويا.. وأن تنتبه لنفسك كثيرًا.. لقد كنت أمانة ارسلها الله لي.. ولم أقصر يوما أو تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها.”

واختتمت ندى كامل منشورها بالقول: “اللهم فرحة لا حزن بعدها. اللهم أبدل خوفي طمأنينة .. وكرامة وحرية لا قيد يمنعها .. وعزه نفس لا إنسان ولا موقف يزعزعها.”

كما أضافت: “وأعلم أن عزة النفس والكذب نقطة فاصلة في حياتي ينتهي عندها أي صديق أو حبيب.. إنها خطوطي الحمراء يا صديقي”.

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