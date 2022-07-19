كأنها ياسمين صبري.. ميرهان حسين تفاجئ المتابعين بأحدث ظهور.. لن تصدّق كيف أصبحت بعد خسارة نصف وزنها! – شاهد

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 يوليو 2022 03:54 صباحاً - بعد أن فاجأت الفنانة ميرهان حسين جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي وظهرت وقد خسرت وزنها أعاد مدونون تداول الصورة .

الصورة المتداولة كانت قد نشرت الفنانة التي جرى تشبيهها كثيرًا بياسمين صبري عبر حسابها الخاص في «إنستجرام».

وبدت “ميرهان” في ظهورها المفاجئ مرتدية فستاناً باللون الأبيض ذا أكمام طويلة، وتاركةً خصلات شعرها منسدلة على كتفيها وقد خسرت قرابة نصف وزنها المعروف.

وعلى الصور علّقت ميرهان حسين بالقول: “أنا دعمي الخاص بنفسي”، وانهالت عليها التعليقات من محبيها ومتابعيها، والتي تمحورت على سر نحافتها.

ميريهان حسين: “أنا أجمل من ياسمين صبري”

وكانت الفنانة المصرية، ميريهان حسين، قد أثارت الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب جملة قالتها عن الفنانة ياسمين صبري.

وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحًا لميريهان حسين، والتي قالت فيه إنها أجمل من ياسمين صبري، وفق (سبوتنيك بالعربي).

وجاء تصريح ميريهان حسين ردًا على سؤالها إن كانت هي أو ياسمين صبري الأجمل، وبعد أن وضعت قطعة بلاستيكية في فمها تعوقها عن الحديث بشكل سليم، ضمن فقرة ألعاب في البرنامج

ثم عادت ميريهان حسين وأجابت: “هل من الممكن أن أغير إجابتي، بمنظري هذا ياسمين صبري أجمل مني طبعا”.

وأثار تصريح ميريهان حسين عن ياسمين صبري انقساما في الآراء ما بين مؤيد ومعارض لكلامها، إذ يرى بعض مستخدمي التواصل الاجتماعي أن ياسمين صبري أجمل منها، وأن سبب تصريحها هذا هو غيرتها من زوجها رجل الأعمل المصري، أحمد أبو هشيمة.

وفي المقابل، دافع فريق آخر عن ميرهان حسين، وأكدوا أن تصريحها لا يخرج عن نطاق الدعابة، ولا يستدعي كل ذلك الهجوم عليها.

وقدمت ميرهان حسين، مؤخرا “مسلسل نقل عام“، من بطولة الفنان الكبير محمود حميدة والنجمة سوسن بدر.

مسلسل “نقل عام” بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، مريهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، تأليف وليد خيرى، وإخراج عادل أديب.

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