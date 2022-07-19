ميرهان حسين:”باب الطلب مفتوح رجالة بس اشباه رجالة لأ”!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 يوليو 2022 03:54 صباحاً - تفاعلت الفنانة المصرية ميرهان حسين مع نبأ زواج النجمة العالمية جينيفر لوبيز والنجم بين أفليك، بعد مرور حوالي 20 عاما على خطبتهما الأولى.

ونشرت ميرهان حسين عبر حسابها في إنستجرام مجموعة صور تجمع بين جينيفر لوبيز وبين أفليك، وكتبت في التعليق : “مبروك حبيبتي چوچا و حبيب قلبي بنبونة ربنا يسعدكو خلوا بالكو من بعض يا حبايب الحساد كتشير … خمسة عليكو”.

وأضافت ميرهان حسين، 40 سنة، بأسلوب فكاهي : “فتحتوا نفسي والله يالا يا رجالة باب الطلب مفتوح رجالة بس أشباه رجالة لأ، كدابين نو، بخلاء نو نو، عنين زايغة و رمرمة و عط غور من وشي. الجادين يتفضلوا وولاد التييت يتنيلوا”.

وكانت جينيفر لوبيز قد نشرت عبر موقعها الرسمي تفاصيل ليلة زواجها المميزة، التي أطلت فيها بفساتين أحدها ارتدته في فيلم سابق.