شكرا لقرائتكم خبر عن أدهم سليمان يحيى حفلاً غنائيًا فى ساقية الصاوى 4 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي المطرب أدهم سليمان، حفلا غنائيا يوم 4 من شهر أغسطس المقبل فى ساقية الصاوى، ومن المقرر أن يقدم أدهم مجموعة من أغانيه الشهيرة، وهى "ياسمرا، اسمى، كل ما فى القلب، أنا التايه، مش ندمان، العاشقين ، ياسيدى"، وغيرها من أغنياته التى اشتهر بها.

وطرح مؤخرًا المطرب أدهم سليمان أغنية جديدة على طريقه الفيديو لاريكس، وتحمل اسم "حبة كدابين"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، وهى من كلمات هانى رجب، وألحان غريب، وتوزيع كريم عبد الوهاب.

وكان سليمان، قد طرح منذ شهر أغنية"الزينة"، وكانت من كلمات أدهم سليمان، وألحان يحيى المالكي، والتي حققت نسبة مشاهدات عالية وصلت إلي مليون مشاهدة.

يشار إلي أن أدهم سليمان طرح مؤخرا مجموعة من الأغاني منها أغنية"أنتي"، وأغنية "يا سمرا"، وأغنية"اسمي"، وأغنية "أنا التايه"، واغنية"يا عطري" ، وأغنية "المقام" ، وأغنية "حافة العالم " وغيرها.

يذكر أن آخر أعمال المطرب أدهم سليمان هي مشاركته في الموسم الرمضاني قبل السابق بأغنية "اكتب بداية" وهي من تأليف محمود مجدي، وألحان محمد توكل، وتوزيع ، ميكس و ماستر يحيى المالكى، و رؤية و إخراج إسلام على.