شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجى تحيى حفلاً بالأردن يوم 10 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى المطربة مروة ناجي حفلا غنائيا بالأردن يوم 10 أغسطس المقبل، ضمن فعاليات مهرجان الفحيص فى نسخته الثلاثين، ويشاركها الحفل من نجوم دار الأوبرا المصرية كل من المطربة آيات فاروق والمطربان وليد حيدر ومحمد حسن، وتحضر هذا الحفل الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية ويقام الحفل على المسرح الرئيسى دير الروم الأرثوذكس.





البوستر الدعائى للحفل

البوستر الدعائى للحفل





البوستر الدعائى للحفل





البوستر الدعائى للحفل

كما تحيي المطربة مروة ناجي حفلاً غنائيًا على مسرح سيد درويش في الإسكندرية يوم 22 شهر يوليو الحالي، ومن المقرر أن تقدم عددًا من أغانيها بالإضافة إلى عدد من أغاني الزمن الجميل.

وانتهت مؤخرا المطربة مروة ناجى من تسجيل أحدث أغنياتها التي تحمل عنوان "السيرة" لطرحها على "يوتيوب" خلال الأيام المقبلة.وكانت آخر حفلات الفنانة مروة ناجى، فى مهرجان تل بسطا، وقدمت خلاله عددًا كبيرًا من أشهر أغنيات الزمن الجميل التي نالت إعجاب الحضور.

وطرحت المطربة مروة ناجى آخر أغنياتها التي تحمل اسم "عايز تعرف" فى عيد الحب الماضى وهى من كلمات أحمد المالكى وألحان محمد محمدى وتوزيع محمد شفيق وإخراج أحمد أسامة، وكانت الأغنية الأولى لمروة ناجى التى ترتدى فيها فستان زفافها الحقيقى والتى ظهر فيها زوجها محمد البطران لأول مرة أيضا.