رانيا محمود ياسين تظهر برفقة إبنه شقيقها… البنت القمر وعمتها.. شاهد جمالها بالصورة!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 يوليو 2022 02:43 صباحاً - نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة جديدة لها برفقة ابنه شقيقها.

وعلّقت رانيا محمود ياسين على الصورة قائلة ” My gorgeous loly love you my baby البنت القمر وعمتها”.

ظهرت رانيا محمود ياسين في الصورة وهي ترتدي توب من اللون البينك وشورط جينز وكاردجن باللون الأخضر واختارات ترك شعرها منسدلا حتي يناسب الأجواء الصيفية، وظهرت ابنه شقيقها وهي ترتدي فستان أخضر مكشوف من منطقه البطن.

وتفاعل الجمهور مع الصورة ونالت إعجاب الكثير من متابعي الفنانة رانيا محمود ياسين واضافوا العديد من التعليقات الإيجابية.

رانيا محمود ياسمين تنجو من الموت

الجدير بالذكر الفنانة المصرية رانيا محمود ياسين نجت من الموت مؤخرًا بسبب سقوط نجفة ثقيلة أثناء قيامها بتصوير أحد مشاهدها بمسلسل “انحراف” الذي كان يعرض داخل السباق الرمضاني لعام 2022.

نشرت رانيا محمود ياسين تفاصيل الواقعه عبر السوشيال ميديا قائلة اللهم لك الحمد.. ربنا أنقذني من موت محقق، كنت بصور مشهد في مسلسل انحراف داخل فيلا قديمة بجاردن سيتي، وأثناء تصوير المشهد سقطت نجفة ثقيلة جدا أمامي

تابعت الفنانة رانيا كلامها قائلة كان من الممكن أن تقع النجفة فوق رأسي لولا ستر الله ولطفه، لتسقط على الترابيزة التي كنت أجلس أمامها، وكان بينها وبين رأسي عدة سنتيمترات، فاللهم لك الحمد على نعمك التي لا تعد ولا تحصى

آخر أعمال رانيا محمود ياسين

وعلى جانب آخر، حققت رانيا محمود ياسين نجاحًا كبيرًا بـ مسلسل انحراف، والذي عُرض في الموسم الرمضاني 2022، بالتعاون مع العديد من الفنانين، أبرزهم روجينا، أحمد صفوت، لوسي، سميحة أيوب، أحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ومن تأليف مصطفى شهيب، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.

كما شاركت في مسلسل الطاووس العام الماضي، والذي ضم عدد كبير من الفنانين، من بينهم سميحة أيوب، مهند حسني، سهر الصايغ، جمال سليمان، أحمد فؤاد سليم، وأشرف المصيلحي، ومن تأليف كريم الدليل، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.

وكشفت الفنانة رانيا محمود ياسين حقيقة مشاركتها في مسلسل يحمل اسم «المدينة الجامعية» مع الفنانة حورية فرغلي، وذلك بعدما انتشرت العديد من الأنباء حول تعاقدها على المسلسل.

وقالت رانيا محمود ياسين في أحدث تصريحاتها إنها لم تتعاقد بعد على المسلسل، ولكن عُرض عليها السيناريو فقط ومازالت في مرحلة التفكير وجميع الأنباء حول تعاقدها بشكل رسمي ليس لها أي أساس من الصحة، ولم أستقر على المسلسل.

