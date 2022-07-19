تامر حسني يتصدّر الترند بـ24 ثانية.. “عشأنجي” قريبًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّر النجم المصري تامر حسني الترند بعدما كشف وشركة “روتانا” عن البرومو الرسمي لفيديو كليب أغنيته الجديدة “عشأنجي” والتي تحمل عنوان ألبومه الجديد الذي سيصدر بعد أيام.

وتداول جمهور تامر حسني البرومو الخاص بفيديو كليب الأغنية الذي لم يتجاوز الـ24 ثانية بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقاً بهاشتاغ “#تامر_حسني_عشأنجي”، فاحتل المرتبة الأولى في مصر ولبنان والسعودية والإمارات والمغرب والعراق وغيرها من البلدان العربية.

ويتضمن الألبوم باقة أغنيات منوّعة بين الرومانسي والإيقاعي والشعبي، تعاون من خلالها تامر حسني مع نخبة من الشعراء والملحنين والموسيقيين.

على صعيد آخر، يعيش تامر حسني حالة استثنائية من النشاط الفني، حيث ينشغل بنجاح فيلمه السينمائي الجديد “بحبك” الذي تصدّر إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى، محققًا أعلى إيراد دولي لفيلم عربي في تاريخ السينما العربية.

والفيلم هو من تأليف وإخراج تامر حسني، في أولى تجاربه في الإخراج السينمائي، ويشاركه في بطولته النجوم هنا الزاهد، حمدي الميرغني، هدى المفتي، ومدحت تيخة، وتدور أحداثه في إطار رومنسي اجتماعي يحمل الطابع الكوميدي.