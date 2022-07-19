مدرب عالمي شهير في فيلم أحمد حاتم.. “مرحباً بك في المطاريد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوق الفنان المصري أحمد حاتم جمهوره لفيلمه السينمائي الجديد “المطاريد”. ونشر حاتم على حسابه على “إنستغرام” صورة تجمعه بالنجمة تارا عماد والفنان محمد محمود وشخص رابع، وكتب عليها: “بيب جوارديولا.. مرحباً بك في المطاريد”، ما أثار تساؤلات الجمهور حول مشاركة مدرب كرة القدم العالمي بيب جوارديولا في الفيلم، خاصة بعد أن تضمنت الصورة شخصاً انقسم الجمهور بين حقيقة أن يكون هو بذاته المدرب العالمي أو آخر يشبهه بدرجة كبيرة.

وتكمن المفارقة الكوميدية بالصورة في الشبه الكبير بين الممثل الذي يظهر في الصورة، وبين المدرب العالمي بيب جوارديولا. والذي على ما يبدو سيلعب دوراً في فيلم “المطاريد”، الذي انتهى تصوير جميع مشاهده منذ أيام قليلة.

الفيلم من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج ياسر سامي، ويشارك حاتم بطولته عدد من النجوم، من بينهم: إياد نصار، تارا عماد، محمود الليثي، محمد محمود، محمود حافظ، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، ومصطفى غريب.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول صلاح (أحمد حاتم)، الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده لاستلام إرثه وبيع أملاكه في الأرياف، والتي تتضمن نادياً لكرة القدم، ومن المقرر عرض الفيلم في موسم إجازة نصف العام الدراسي المقبل.

في سياق متصل، ينتظر حاتم عرض ثلاثة أعمال سينمائية، شارك في تصويرها خلال الفترة الماضية، هي: “الملحد” من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل. والفيلم الحربي “السرب” للمخرج أحمد نادر جلال، الذي يؤدي فيه حاتم دور طيّار مقاتل بالقوات الجوية المصرية. والفيلم الرومانسي “عاشق”، الذي تشاركه فيه البطولة أسماء أبواليزيد.

على صعيد آخر، يبدو أن النجاح الكبير الذي حققه مسلسل “أنا وهي”، الذي جمع أحمد حاتم وهنا الزاهد، فتح شهيتهما لتقديم جزء ثانٍ من العمل، وأثار حاتم تكهنات عن وجود جزء ثانٍ من مسلسل “أنا وهي”، بعد مطالبة الجمهور، حيث شارك عبر خاصية “ستوري” على حسابه في “إنستغرام”، معلقاً: “مش الأخيرة.. ولا حاجة”، وذلك بعدما أكدت هنا الزاهد، في منشور لها، قرب انتهاء حلقات العمل بعد أيام.

ومسلسل “أنا وهي” بطولة: هنا الزاهد، أحمد حاتم، أشرف عبدالباقي، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، بمواقف طريفة في عيادة دكتور نفسي يدعى “شيرين”، يجسده عبدالباقي، وحاتم أحد المرضى الذين يتولى “شيرين” علاجهم، فيما يقع أحمد حاتم وهنا الزاهد في الحب، عندما يلتقيان في عيادة الطبيب النفسي.