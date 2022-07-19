بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 7 ساعات مضت التعليقات على خيال ورعب ومغامرات.. أفضل أفلام “نتفليكس” في 2022 مغلقة

متابعة بتجــرد: باتت منصة نتفليكس وجهة مفضلة لعشاق الأفلام والسينما، وأصبحت منافساً حقيقياً لدور السينما العالمية، بل إنها تفوقت عليها في كثير من الأعمال المعروضة عبر شبكتها الأكبر عالمياً.

وتوفر “نتفليكس” لمشتركيها باقة كبيرة من الأفلام التي أنتجتها بنفسها، أو تلك التي اعتبرت من الأفضل في السينما وأنتجتها شركات هوليوودية أخرى.

ولعشاق الأفلام، تالياً قائمة بأفضل الأفلام التي تعرضها “نتفليكس” هذا العام، وبعض الأعمال التي يتوقع أن تعرض في فترة لاحقة:

“Spiderhead”

يقدم هذا الفيلم تجربة من المستقبل، ويعتبر واحداً من أحدث إصدارات “نتفليكس”، ويقوم ببطولته اثنان من أكثر ممثلي هوليوود شعبية، هما: كريس هيمسورث، ومايلز تيلر، وأخرجه جوزيف كوزينسكي، الذي اشتهر بإخراج أفلام التشويق، مثل Oblivion وTop Gun: Maverick.

ولا يمكن تصنيف الفيلم بخانة محددة، فهو يمزج بين الخيال العلمي والإثارة والدراما الرومانسية، وتعتبر قصته التي تقع أحداثها في المستقبل القريب ذات تشويق كبير، حيث يحكي عن إجراء تجارب علمية على عدد من المساجين لقاء تخفيض عقوبتهم، ويتم إجراء تجربة على بطل الفيلم؛ فتتغير معها شخصيته بشكل كامل.

“Day Shift”

يجمع هذا الفيلم بين الرعب والكوميديا على حد سواء، ويتصدر من خلاله النجم الأميركي الأسمر، جيمي فوكس، المشهد في “نتفليكس”، بداية من 12 أغسطس هذا العام.

وقد رصدت للفيلم ميزانية ضخمة، كما أنه يلائم تماماً جيمي القادر على المزج بين الكوميديا والرعب والأكشن والمغامرات.

“Me Time”

ينتمي هذا الفيلم لقائمة أفلام المغامرات الكوميدية، وتدور أحداثه حول أب يتخلى عن جميع مسؤولياته لانعزاله في إجازته، قاصداً لقاء أحد أصدقائه القدامى، الذي يصحبه في سلسلة من المواقف المثيرة، والفيلم مجدول للطرح على “نتفليكس” 26 أغسطس 2022، وأخرجه جون هامبورج.

ويشكل الفيلم عودة للنجم الكوميدي الأمريكي كيفن هارت، كما يشارك في بطولته النجم مارك والبرج، الذي استطاع تقديم أنواع الكوميديا والأكشن والدراما بدرجة الجودة نفسها.

“The House”

تخوض “نتفليكس”، خلال هذا الفيلم تجربة مختلفة عن كل ما قدمته سابقاً، كونه يعتبر أحد أهم أفلام الأنيميشن لهذا العام، لكنه ليس فيلماً مخصصاً للأطفال، وقد تدرك هذا الأمر بعد مشاهدته، وقد قام ببطولته الصوتية كل من: ميا جوث، وماثيو جود، وقام بإخراجه ثلاثة مخرجين من جنسيات مختلفة.

“The Adam Project”

وصف هذا الفيلم بأنه أمتع ما قدم خلال هذا العام، وقد يكفي اسم بطله ليجعلك متشوقاً لحضوره فهو من بطولة رايان رينولدز؛ الذي سيأخذ المشاهد في رحلة مشوقة لأبعد الحدود لا تخلو من الكوميديا العفوية التي عرف بها ريان.

يجمع الفيلم بين المغامرة والخيال العلمي والحركة والكوميديا، ويلتقي بطل الفيلم نسخة من نفسه ويواجهان معاً مغامرة شيقة، يشارك ريان رينولدز البطولة الممثل الأميركي مارك رافالو، والممثلة زوي سالدانا.

“The Gray Man”

أحد الأفلام التي ينتظرها الكثيرون، خاصة عشاق المطاردات المليئة بالأكشن، وقد حدد موعد عرضه في 22 يوليو 2022.

يشارك في الفيلم نجما هوليوود كريس إيفانز ورايان جوسلينج، وستكون البطولة النسائية للنجمة الصاعدة آنا دي أرماس، كما أن اهم ما يميزه أنه من إخراج الأخوة روسو، الذين أخرجوا آخر ثنائية أفلام أبطال مارفل الخارقين.