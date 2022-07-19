شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تتألق بحفلها الأخير على مسرح النافورة بحضور وزيرة الثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة انغام حفلا اقيم على مسرح النافورة بمصاحبة الفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو هانى فرحات، وذلك بحضور الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، التي أكدت أن الوزارة أعدت برنامجا إبداعيا مكثفا خلال الصيف يتم تنفيذه بجميع ربوع مصر من خلال مهرجانها الصيفى برئاسة الدكتور مجدى صابر.

وأكدت أن الفنون والثقافة من أدوات بناء الإنسان وتطوير المجتمع، وأضافت أن القوى الناعمة تسهم بصورة مباشرة فى تشكيل الوعي وتنمية الادراك ، مشيدة بالنجمة انغام ووصفتها بالعلامة البارزة فى الموسيقى العربية المعاصرة .

وخلال الحفل وجهت انغام الشكر للفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على دعمها ومساندتها لكافة أشكال الإبداع كما وجهت التحية للدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا والدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه، ثم تألقت من خلال أغانيها المميزة التي ميزت مسيرتها الفنية، وذلك وسط حالة وصفها الجمهور بأنها حالة خاصة جدا دوماً ما تتمتع بها أنغام خلال حفلاتها الغنائية، وذلك بعدما أشعلت المسرح بمجموعة من أعمالها المميزة والحديثة.



حفلة انغام (1)



حفلة انغام (2)



حفلة انغام (3)



حفلة انغام (4)



حفلة انغام (5)



حفلة انغام (6)



حفلة انغام (7)



حفلة انغام (8)



حفلة انغام (9)



حفلة انغام (10)



حفلة انغام (11)



حفلة انغام (12)