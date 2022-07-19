شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى حايك تبدأ رحلة البحث عن حبيب جديد لـ أنجلينا جولى.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الممثلة أنجلينا جولي واحدة من أكثر الممثلات المفضلة حول العالم، وبعد معركة حضانة مطولة وطلاق مع زوجها السابق الممثل العالمى براد بيت، ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع " koimoi"، يبدو أن جولي مستعدة للعثور على حبيب جديد، ومن الواضح أن صديقتها المقربة الممثلة العالمية سلمى حايك هي التي تقوم بمساعدتها في الأمر.

وفقًا لآخر تقرير صادر عن OK! Magazine، ازدهرت صداقة وأنجيلينا جولي وسلمى حايك منذ أن عملوا معًا في فيلم مارفل Eternals ويتعاونون حاليًا في فيلم Without Blood، والذي كتبته وتخرجته وتنتجته جولي بنفسها.



انجلينا جولى وبراد بيت وسلمى حايك

وكشف مصدر مقرب من الثنائى جولى وحايك، قائلا: "تحسد جولى نفسها على علاقتها بـ سلمى حايك، وستفضل وجود رجل يجيد التعامل معه كما تفعل حايك معها".

وبالتالي يشاع إن أنجلينا جولي تبحث عن شخص يمكنه أن يضاهي مستواها الفكري وقد بدأت سلمى حايك البحث بالفعل، حيث أضاف المصدر قائلا: "تتطلع حايك إلى إيجاد شخص يجيد التعامل مع جولى خلال هذه الفترة".