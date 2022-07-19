شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يشوق متابعيه لأحدث كليباته الغنائية "عشأنجى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوق النجم تامر حسنى متابعيه على موقع "إنستجرام" لأحدث أعماله الغنائية، من خلال برومو "عشأنجى" اسم أغنيته الجديدة التى يستعد لطرحها قريبا، وجاء برومو الكليب مميزا بطريقة تصويره التي اتسمت بخفة دم تامر، الذى علق على الفيديو بكتابة قريبا.

وما إن نشر تامر حسنى الفيديو حتى أثار ردود أفعال متابعيه ممن علقوا بتعليقات عبرت عن اشتياقهم للكليب الغنائى المنتظر طرحه خلال الآونة المقبلة، وذلك بالتوازي مع طرح تامر فيلمه الأخير "بحبك" في السينما، خلال مارثون عيد الأضحى، الذى يحقق فيه إيرادات عالية.

فيلم "بحبك"، يشهد أولى تجارب تامر حسنى الإخراجية في السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك في بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

ويستعد النجم تامر حسنى، الاحتفال بإطلاق ألبومه الجديد "عشأنجى"، خلال حفله الغنائى الذى سيحييه في مدينة العلمين الجديدة يوم الجمعة الموافق 22 يوليو الجارى، والذى سيشهد العديد من المفاجآت الذى يقدمها تامر حسنى لجمهوره.