شكرا لقرائتكم خبر عن وليد توفيق يشارك هانى شاكر غناء "كيف بتنسى" بحفله في لبنان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألق أمير الغناء العربى هانى شاكر، خلال حفله الغنائى الذى أقيم بدولة لبنان، وقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره في الوطن العربى، والتى تفاعل معها الجمهور الحاضر.

وفاجأ النجم اللبناني وليد توفيق الصعود على المسرح ومشاركة هانى شاكر الغناء في أغنية بعنوان "كيف بتنسى" وهى أغنية هانى شاكر ومن ألحان وليد توفيق، وتألق الثنائى في تقديم الأغنية وسط تفاعل الجمهور الحاضر والذى أشاد بهما.

أغنية "كيف بتنسى" غناها أمير الغناء العربى هانى شاكر وأداها باللهجة اللبنانية، وهى من كلمات نادين الأسعد، ألحان وليد توفيق، توزيع باسم منير، إخراج هنا حافظ، وطرحت في بداية عام 2021، وحققت نجاحا على موقع الفيديوهات "يوتيوب.

وكان عدد كبير من نجوم الغناء والموسيقى قد طالبوا الفنان هانى شاكر بالتراجع عن قرار استقالته من نقابة الموسيقيين، الذى جاء على خلفية مؤتمر النقابة الأخير، والذى شهد اشتباكات وتراشق بالألفاظ بين الأعضاء، كان طرفاها سعيد أرتيست عازف الإيقاع ومغنى المهرجانات حسن شاكوش، إذ جاء الأخير للاعتذار عن التصريحات التي صدرت عنه فى حق عازفى الإيقاع، لكنهم اعترضوا على منحه كارنيه النقابة قبل موعد انعقاد المؤتمر، لتعلو الأصوات وتتشابك الأيدى قبل أن يغادر هانى شاكر القاعة معلنًا فى نفس اليوم استقالته عن منصب نقيب الموسيقيين.