شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مراد: فكرة تقديم جزء ثالث من "الفيل الأزرق" قائمة بالفعل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السيناريست أحمد مراد لـ"الخليج 365" إنه لم يتم حتى الآن تحديد مصير الجزء الثالث من فيلم "الفيل الأزرق"، مشيرًا أن الفكرة موجودة وقائمة بالفعل، وكل أبطال الجزء الثانى متحمسين لها، ولكن لم يتم اتخاذ أى خطوات تنفيذية تجاه تحقيق هذا الأمر، وهذا ما سيتضح خلال الفترة المقبلة.

فيلم "الفيل الأزرق 2" تم طرحه منذ حوالى عامين، وهو من إنتاج شركة سينرجى فيلمز، وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وبطولة كريم عبد العزيز وهند صبرى ونيللى كريم وإياد نصار، وضيوف الشرف خالد الصاوى شيرين رضا وتارا عماد ومروان وينس وتامر هشام وولاء الشريف ووأحمد خالد صالح ورمزى لينر ورانيا ملاح واعتمدت أحداثه على الرعب والتشويق أكثر من الجزء الأول.

ويعرض للسيناريست أحمد مراد حاليا فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، وآخرون.

وحقق فيلم كيرة والجن إيرادات بلغت 73 مليون جنيه بعد 19 يوم عرض، إذ انطلق العمل فى دور العرض السينمائية الخميس 30 يونيو الماضى للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائى.

الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري فى فترة الاحتلال الإنجليزي ابان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.